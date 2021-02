Schermbeck Trubelige Winternacht in Schermbeck: Ein BMW musste von einem Traktor gerettet werden - und auch die zu Hilfe eilende Polizei blieb stecken.

Was für ein trubeliger Polizeieinsatz im : Vom Winde verweht“ wurde in der Nacht zu Montag gegen 3.45 Uhr der Fahrer eines 7-er BMW in Schermbeck. Und zwar mit derart viel Schnee, dass der arme Mann sein Auto auf der Marienthaler Straße nicht mehr alleine befreien konnte. Er rief die Polizei um Hilfe - die Einsatzkräfte der Polizei machten sich auf den Weg, um selbst, etwa 100 Meter hinter dem „Lühlerheim“ stecken zu bleiben.

Nun gab es zwei Autos in einer ausweglosen Situation, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dabei sollte es jedoch nicht bleiben: Während der BMW-Fahrer vergeblich auf Hilfe wartet und telefonisch erfahren muss, dass die eigentlichen Helfer der Polizei selber festsitzen, ruft die Leitstelle für den Streifenwagen den Abschleppdienst auf den Plan. Doch für den ist ebenfalls auf der Marienthaler Straße die Rettungsfahrt zu Ende. Und nicht nur für ihn. Gleich sechs weitere Autos werden durch den Schnee festgesetzt.

Wintereinsatz in Schermbeck: Polizei bedankt sich für die Hilfe

Der BMW-Fahrer war in der Zwischenzeit geistesgegenwärtig zu einem Bauernhof gelaufen, da er dort hatte Licht brennen sehen. Der Landwirt organisierte sofort Hilfe und sein Bruder rollte mit einem Traktor an. Während der Traktorfahrer den BMW herauszog und die Straße vom Schnee befreite, half das Räumungsfahrzeug des Lühlerheims erst einmal den Polizeibeamten und befreite den Streifenwagen von den weißen Massen.

Nachdem das geschehen war, sperren die Beamten sogleich die Marienthaler Straße abwechselnd in beide Richtung ab, bis ein Streufahrzeug die Fahrbahn wieder auf Vordermann gebracht hatte. Um 6.34 Uhr war es dann soweit: Alle Beteiligten waren völlig durchgefroren, aber die Gefahrenstelle war beseitigt, der Einsatz beendet. „Wir bedanken sich für so viel Hilfsbereitschaft in eiskalten und schneeverwehten Zeiten“, zeigte sich die Polizei erleichtert. (red)