So öffnen die Bäckereien in Wesel und Umgebung an Ostern

Goldbraun, knusprig und lecker duftend – so soll das Brötchen am besten auf dem Frühstückstisch landen. Die Bäckereien in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck sorgen dafür, ausgiebig Frühstücken auch an den Feiertagen möglich ist. Aufgrund der Corona-Pandemie gelten allerdings auch beim Brötchenkauf Schutzbestimmungen, Kunden müssen also mit etwas längeren Schlangen als sonst rechnen.

Hier gibt es an den Feiertagen in Wesel frische Brötchen

Den linksrheinischen Teil von Wesel versorgt die Bäckerei Dams mit Backwaren. An Karfreitag und Ostersonntag sind die Filialen in Büderich und Ginderich jeweils von 8 bis 11 Uhr geöffnet. In der Backwerkstatt hinter der Shell-Tankstelle gibt es Karfreitag von 8 bis 12 Uhr, Ostersonntag sogar von 8 bis 16 Uhr Brötchen.

Rechtsrheinisch öffnen zwei Filialen der Bäckerei Schollin über die Feiertage. Im Stadtteil Schepersfeld gibt es an Karfreitag von 6.30 bis 13 Uhr, an Ostersonntag von 6.30 bis 14 Uhr Brötchen. Der Standort in Obrighoven öffnet an Karfreitag von 7 bis 13 Uhr und an Ostersonntag von 7 bis 15 Uhr.

Die Bäckerei Bors bietet in der Feldmark an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag, jeweils von 7 bis 14 Uhr frische Brötchen. Die Bislicher Filiale ist an Karfreitag und Ostersonntag von 7 bis 12 Uhr geöffnet.

Von den sieben Standorten der Bäckerei Ernsting öffnen sechs auch an Karfreitag und Ostersonntag, an beiden Tagen jeweils zu den gleichen Öffnungszeiten. Die Filiale in der Feldmark macht von 7 bis 11.30 auf, am Fusternberg und am Großen Markt gibt es von 8 bis 12 Uhr Brötchen, an der Schermbecker Landstraße sogar von 6 bis 12 Uhr. Und die Filiale auf Grav Insel öffnet von 7 bis 13 Uhr.

Die Bäckerei Büscher öffnet nur an Karfreitag die Filialen in Obrighoven, Flüren und in Wesel an der Blankenburgstraße, jeweils von 8 bis 11 Uhr.

In Wesel gibt es außerdem Brötchen bei Malzers Backstube an der Pastor-Schmitz-Straße, Karfreitag und Ostersonntag ist jeweils von 7.30 bis 12 geöffnet.

Für die Lackhausener öffnet an Karfreitag und Ostersonntag die Büsch-Filiale im Edeka-Markt, jeweils von 7.30 bis 11 Uhr.

So haben die Bäckereien in Hamminkeln geöffnet

In der Feldmark, Blumenkamp und in Hamminkeln ist die Bäckerei Overkamp vertreten. Hier gibt es Brötchen an Karfreitag und Ostersonntag jeweils von 7 bis 11 Uhr.

In Hamminkeln ist außerdem die Bäckerei Bors vertreten. Im Backstuben-Café gibt es Brötchen an allen drei Feiertagen, jeweils von 7 bis 16 Uhr. Außerdem öffnen die Filialen in Dingden und in Mehrhoog im Edeka-Markt an Karfreitag und Ostersonntag, jeweils von 7 bis 12 Uhr.

Das sind die Öffnungszeiten der Bäckereien in Schermbeck

In Schermbeck gibt es Karfeitag und Ostersonntag von 7.30 bis 12 Uhr Brötchen bei Malzers Backstube im Rewe-Markt. Die Bäckerei Kleinespel und Imping bleibt Karfreitag geschlossen, ist dafür aber Ostersonntag und Ostermontag von 7 bis 18 Uhr auf. Und in Gahlen gibt es an Ostersonntag ihre Brötchen von der Bäckerei Schult.

Hier kommen die Informationen zu den Bäckereien in Hünxe

In Hünxe-Drevenack gibt es an Karfreitag und Ostersonntag Brötchen bei Büsch im Edeka-Markt. In Hünxe öffnen außerdem an diesen Tagen die Filialen der Bäckerei Ernsting in Bruckhausen und am Hünxer Marktplatz, jeweils von 7 bis 12. Ebenso sind an diesen Tagen die Schollin-Filialen im Edeka-Markt Bruckhausen jeweils von 7 bis 12 Uhr und an der Dorstener Straße von 6 bis 12 Uhr geöffnet.

Wir übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Übersicht, sie basiert auf Angaben der Bäckereien. Falls Ihnen Bäckereien auffallen, die in der Übersicht fehlen, kontaktieren Sie uns doch bitte per Mail an: hod@nrz.de.