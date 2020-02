Wesel. Birthe Ledwig zieht einen Schlussstrich. Ihr Kiosk Birthes Büdchen wird geschlossen. Der Streit um das Sofa auf dem Deich war denn doch zuviel.

Sofa-Streit: Weseler Kultkiosk Birtes Büdchen schließt

Um 21.35 Uhr landete am Dienstag Abend die Mail im Postfach der Redaktion. Die Perricherin Birthe Ledwig schließt ihren Kiosk am Deich endgültig. „Leider haben wir Euch / Ihnen heute die Nachricht zu übermitteln, dass unser geliebtes Büdchen nicht wieder eröffnen wird“, schreibt sie.

Auslöser war eine Beschwerde von Nachbarn beim Deichverband Duisburg-Xanten, denen der Betrieb am Kiosk zu viel war und denen vor allem Dingen die Couch auf dem Deich ein Dorn im Auge war. Genau die hatte allerdings dem Kiosk zum Kultstatus erhoben und war in der Vergangenheit geduldet worden.

Weiterer Nachbar wollte eine Couch aufstellen

Als jetzt auch noch ein weiterer Nachbar beim Verband beantragt hatte, ebenfalls eine Couch auf den Deich zu stellen, handelte der Verband und sprach ein Couch-Verbot aus. Fans des Kultkiosk protestierten gegen das Verbot, starteten eine Online-Petition zum Erhalt - ohne Erfolg.

„Wie Ihr / Sie in den letzten Tagen mitbekommen habt, gab es ein großes Medienecho und viele gut gemeinte Initiativen, die uns mit unserem Büdchen unterstützen wollten. Dies so zu erfahren war nochmals etwas ganz Besonderes und wir sind sehr dankbar für diese große Unterstützung“, schreibt nun Birthe Ledwig: „Aber auch wir mussten lernen abzuwägen, ob wir unser Hobby „Birthes Büdchen“ weiter betreiben oder aber auf unser Bauchgefühl zu hören und nun einen Schlussstrich ziehen. Das Ziel des Büdchens war es immer einen schönen Ort für unsere Gäste und uns zu kreieren. Nach langer und wohl überlegter Abwägung ist dies so nicht mehr möglich und daher bitten wir um Euer / Ihr Verständnis für unsere Entscheidung.“