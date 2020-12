SPD befürchtet in Wesel soziale Schieflage durch Corona

Wesel Dennoch blickt der SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Ludger Hovest zufrieden auf 2020. Kritik übt er an der neuen Jamaika-Koalition.

Zufrieden zeigt sich der SPD-Fraktions- und Parteivorsitzende Ludger Hovest beim Blick auf das zu Ende gehende Jahr. Das gilt beispielsweise für , die es erneut im ersten Wahlgang geschafft hat, die meisten Stimmen zu holen.

Das gilt aber auch für das Wahlergebnis der SPD. Dass die Fraktion genauso stark sei wie die der CDU habe es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben.

In Wesel seien Umwelt, Firmen und soziales Gefüge intakt. „Die Menschen leben gern in Wesel“, fasst Hovest zusammen, der sich und seine Partei, die er bevorzugt Wesel-Partei nennt, auch als soziale Korrektur bezeichnet. Es bestehe schließlich die Sorge, dass vor allem durch Corona eine soziale Schieflage entsteht. In der nächsten Ratssitzung werde man deshalb Richtlinien für Vereine verabschieden. So ist etwa das Vereinsleben weitgehend zum Erliegen gekommen. Deshalb habe man eine Million Euro an Unterstützung im Haushalt festgeschrieben.

Froh über das Impfzentrum in Wesel

Froh ist der Sozialdemokrat darüber, dass das seinen Platz gefunden hat: „Jetzt muss nur noch der Impfstoff her.“ Doch auch danach werde es wohl noch Monate dauern, bis die 7-Tage-Inzidenz im Kreis wieder auf 50 gefallen ist, so Hovests Einschätzung.

In Wesel bleibe man auf jeden Fall Taktgeber. Egal ob in Sachen Fahrradwege oder Nahverkehr, bei Baumpflanzungen oder Photovoltaik. Man werde mit kleinen Maßnahmen aktiv. - dagegen fordere die Klimaneutralität in der Stadt bis 2025, ein Ziel das unmöglich sei. Dabei würden von den drei Parteien keine konkreten Aktivitäten benannt, die angestrengt werden müssten. Das sei eine Bankrotterklärung derer, die so etwas beschließen.

Überhaupt sieht Hovest Jamaika von Anfang an als Flop. „Die Grünen führen die CDU am Nasenring durch die Stadt“, sagt er. Nun würden wieder für viel Geld Gutachten eingekauft statt selbst die Initiative zu ergreifen.

Thema Stadtbussystem

Die SPD werde spätestens zur Jahresmitte das Thema Stadtbussystem wieder auf die politische Agenda setzen. Denn, wenn das Kombibad eröffnet, müsse es eine attraktive Busverbindung dorthin geben.

Erfreulich für alle sei es, dass man sich in der Stadt in den letzten Jahren solide Finanzen erarbeitet habe und die anstehenden Projekte – etwa das Kombibad am Rhein – ohne Steuererhöhungen stemmen könne.

Kritik an der Schulpolitik des Landes

Entsetzt ist Hovest allerdings über die Schulpolitik des Landes. „Das ist ja wirklich das reinste Chaos“, schimpft er mit Blick auf Ministerpräsident Armin Laschet und Schulministerin Yvonne Gebauer. Jeden Tag gebe es etwas Neues, das hier vor Ort umgesetzt werden müsse. Dabei seien die Schulleitungen nah am Geschehen. Sie wüssten am besten, was zu tun ist. Eltern beklagten inzwischen, dass ihre Kinder in den Schulen zu wenig beschützt würden.

Kein Neujahrsempfang und Rainer Keller als Kandidat

Auf den obligatorischen Neujahrsempfang im Januar verzichtet die SPD aus bekannten Gründen. Sie blickt aber schon mal Richtung September, den Monat, in dem die Bundestagswahl stattfindet.

Mit habe man einen vorzeigbaren und voll motivierten Kandidaten. Er sei gut in der Stadtgesellschaft verankert und profitiere gerade in diesen Zeiten von seinem Wissen, das er unter anderem durch seine Tätigkeit beim DRK habe.