SPD Hamminkeln: Dingdener Grundschule wird zu klein

Hamminkeln Die Dingdener SPD-Ratsfrau Birgit Hoffmann weiß um die Emotionalität der Debatte. Eine Erweiterung der Schule hält sie für schwierig.

Die Dingdener SPD-Ratsfrau Birgit Hoffmann schaltet sich jetzt in die Diskussion um die Ludgerigrundschule ein, über deren Standort im Dorf gestritten wird: "Dass dieses Thema hoch emotional in Dingden gehandelt wird, ist allen klar. Doch diese Emotionen sollten nicht den klaren Blick verstellen", erklärt sie. Mit Blick auf die Position der CDU erklärt die Sozialdemokratin: "Unsere Meinung, dass die jetzige Schule für die Zukunft zu klein wird, ist nicht spekulativ, sondern eine Tatsache, der man sich jetzt schon stellen sollte."

Den Hinweis des CDU-Ortsverbandsvorsitzenden Bernhard Borgers, dass an der alten Hauptschule eine Kita gebaut wird, dreht Birgit Hoffmann weiter. "Dieser Bedarf wird in nicht zu langer Zeit auf die Grundschule zukommen. Ebenso tragen die geplanten Neubaugebiete dazu bei, dass die Ludgerischule aus allen Nähten platzen wird." Eine Erweiterung der Grundschule am jetzigen Standort Weberstraße hält sie für schwierig.

Vergeudung von Steuergeldern

Auch zum CDU-Vorschlag eines Mehrgenerationenquartiers am Standort der alten Hauptschule äußert sich die SPD-Ratsfrau: "Nette Idee, aber auch mit dem Standort der Grundschule zu verwirklichen. Ein Haus der Vereine? Noch eins? Was wird das kosten? Die Vereine, die sich in der alten Hauptschule treffen, könnten sich genauso gut in der neuen Grundschule treffen." Sie verweist auf das alte Lehrerhaus an der Weberstraße, dass auch von den Vereinen genutzt werden könne: "In unseren Augen ist ein weiteres Vereinshaus überflüssig und Vergeudung von Steuergeldern."

Auch zum CDU-Motto "Die Schule im Dorf lassen" äußert sich die Dingdenerin: "Heißt das, dass die Menschen jenseits der Bocholter bzw. Nordbrockerstraße nicht mehr in Dingden wohnen? Der Ortskern wird sich weiter verschieben und der Standort der alten Ludgerischule wird wohl eher als „Altstadt“ angesehen, den man sicherlich sehr geschmackvoll und nützlich entwickeln könnte."