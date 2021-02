SPD im Kreis Wesel attestiert dem neuen Landrat Defizite

Kreis Wesel. Organisatorische Schwäche und eine schlechte Kommunikation von CDU-Landrat Ingo Brohl bemängeln die Sozialdemokraten im Kreistag Wesel

100 Tage unter einem CDU-Landrat im Kreis Wesel sind vorbei – als größte Oppositionsfraktion nutzte die SPD jetzt die Gelegenheit, eine erste Bilanz zu ziehen und Kritik zu üben.

Anfangsschwierigkeiten gestanden SPD-Fraktionschef Gerd Drüten und seine Stellvertreter Gabriele Gerber-Weichelt und Peter Paic Ingo Brohl zu, der als Quereinsteiger „große Schuhe“ vorgefunden habe. Dennoch: „Seine erste Amtshandlung war, dass die Politik ihre Fragen nur an ihn oder seine Vorstandsmitglieder stellen dürfen“, so Drüten. Das sei bislang nicht üblich gewesen und widerspreche der Ankündigung der offenen Kommunikation und Transparenz. „Dieser Kommunikationsstil gehört ins letzte Jahrhundert“, so Drüten.

Auch in Sachen Haushaltsberatung scheint es in der Verständigung geknirscht zu haben: Erst spät, so Drüten, habe die SPD erfahren, dass der Etat doch im ersten Sitzungszug beraten werden soll, statt bis zum Sommer zu warten. Was etliche Terminprobleme mit sich gebracht habe.

Das zweite Impfzentrum wurde einfach abgebügelt

Peter Paic zeigte sich in der Annahme enttäuscht, das ein CDU-Landrat für den Kreis Wesel auch bei der Landesregierung mehr erwarten könnte. „Wir hatten mit kürzeren Wegen und mehr Durchschlagskraft gerechnet. Das ist nicht so“, so Paic. „Das zweite Impfzentrum ist einfach abgebügelt worden.“ Die von Brohl betonten guten Kontakte zur Landesregierung habe er „offensichtlich weit überschätzt“. Auch beanstandet die SPD, dass der Landrat das Transportproblem der Senioren zum Impfzentrum nicht gelöst habe – zehn Prozent Taxirabatt seien keine Lösung.

Auf Kritik an Brohl selbst und der Mehrheitskooperation aus CDU, Grünen, FDP und dem Mitglied der Freien Wähler trifft die Entscheidung Brohls, zwei beamtete persönliche Referentenstellen für den Landrat aus dem Stellenplan zu ziehen - unbefristet und mit einer Beförderung versehen. „Die Assistentenstelle bei seinem Vorgänger stand in der Kritik. Jetzt wird alles über den Haufen geworfen und sich mit vollen Händen aus dem Stellenpool bedient“, so Paic. „Da ist in der Vergangenheit Wasser gepredigt worden und nun Wein eingeschenkt.“ Eine befristete Stelle wäre in Ordnung gewesen, so die SPD. Sie will die Entscheidung genauer begründet haben.

Pflegeberatung – Gegenwind aus den Kommunen

Beim Ansinnen, die trägerunabhängige Pflegeberatung von den Kommunen abzuziehen und beim Kreis anzusiedeln, sei Brohl schlecht beraten gewesen – aus nahezu allen Kommunen und auch aus den Wohlfahrtsverbänden kommt Widerstand. „Was vor Ort gut funktioniert, sollte der Kreis nicht an sich ziehen“, sagt Gabriele Gerber-Weichelt.

Fazit der Sozialdemokraten: Landrat Brohl zeige „leider organisatorische und kommunikative Schwächen“, die SPD wolle dennoch konstruktiv und auch kritisch weiter arbeiten. Ihr Konzept, Ideen mit wechselnden Mehrheiten umzusetzen, sieht der Fraktionsvorstand auf einem guten Weg. „Wir verstehen unsere Rolle nicht als Nörgler und Neinsager“, so Peter Paic. So dürften die Themen Mobilität und Klimaschutz nicht von der Pandemie in den Hintergrund gedrängt werden. Rund 461.000 Kreis Weseler haben knapp 300.000 Autos. Sie will die SPD auf das Rad bringen und demnächst eine Umfrage starten, wo Radwege verbessert und Lücken geschlossen werden müssen, wo weitere Infrastruktur gewünscht sei.