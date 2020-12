Stadt Wesel erhält Ehrenring aus dem Jahr 2000 zurück

So sieht der Ehrenring der Stadt Wesel aus. 2010 wurde der von Dr. Karl-Heinz Reuber, ehemaliger Weseler Stadtdirektor, der Stadt zurückgegeben.

Wesel Damit wurde der ehemalige Weseler Bürgermeister Günther Detert (1929-2001) für seine Verdienste um seine Heimatstadt Wesel geehrt.

Seit den 1970er Jahren vergibt der Rat der Stadt Wesel Ehrenringe. Damit werden herausragende Leistungen für das Gemeinwohl und das Ansehen der Stadt gewürdigt. Nur wer den Ehrenring verliehen bekommen hat, darf ihn auch tragen. Stirbt ein Ringträger, darf der Ring nicht verkauft werden. Er muss der Stadt Wesel wieder übergeben werden.

Vor wenigen Monaten überreichten nun die Nacherben von Günther Detert den Ring samt zugehöriger Urkunde an das Städtische Museum Wesel. Günther Detert hatte ihn am 30. September 2000 für „sein besonders ausgeprägtes und überzeugendes Engagement am öffentlichen Wohl und sein Verantwortungsbewusstsein seiner Heimatstadt Wesel und ihrer Bürgerinnen und Bürgern gegenüber“ (Auszug aus der Verleihungsurkunde) vom Rat verliehen bekommen.

Seiner zweiten Heimat stark verbunden

Günther Detert (1929 - 2001) war seiner zweiten Heimat Wesel stark verbunden. Nach einer Verwaltungslehre und verschiedenen Stationen kam er 1951 zur Kreishandwerkerschaft Wesel. Vor seiner politischen Karriere war er dort zuletzt als Hauptgeschäftsführer tätig. 1964 wurde er Mitglied der CDU und Mitglied des Kreistages Rees bis 1969.

Ab 1969 war er Mitglied des Rates der Stadt Wesel. Noch im gleichen Jahr erfolgte die Wahl zum Bürgermeister. Das Amt bekleidete Detert zehn Jahre.

Mitglied des Landtags NRW

Von 1975 bis 1985 war er zudem Mitglied des Landtages Nordrhein-Westfalen. 1983 erhielt er das Verdienstkreuz am Bande und 1992 das Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland. 2001 wurde ihm noch der Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen.

Den ersten Ehrenring der Stadt erhielt übrigens der damalige Stadtdirektor Dr. Karl-Heinz Reuber (1906-1982). Auch seine Erben gaben den Ring an die Stadt zurück.