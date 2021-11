Stadt Wesel verschiebt die Verleihung des Ehrenamtspreises

Die Stadtverwaltung in Wesel verschiebt die Verleihung des Ehrenamtspreises.

Wesel Eigentlich sollte im Dezember in Wesel der Ehrenamtspreis verliehen werden – aufgrund der Corona-Lage hat die Stadt die Verleihung verschoben.

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen hat die Stadt Wesel entschieden, die Verleihung des Ehrenamtspreises aufs kommende Jahr zu verschieben. Bereits im Vorjahr war die Veranstaltung verschoben worden. „Der Ehrenamtspreis würdigt ehrenamtliches Engagement. Die Preisverleihungen fanden immer in einem feierlichen, würdevollen Rahmen statt. Um auch diesmal diese bedeutende Auszeichnung in einem angemessenen Rahmen zu verleihen, haben wir uns aufgrund der dramatischen Situation entschieden, die Veranstaltung zu verschieben“, so Bürgermeisterin Ulrike Westkamp.

Seit 2013 wird jährlich der Ehrenamtspreis der Stadt vergeben. Die Preisträger und Preisträgerinnen in diesem Jahr sind:

Peter Malzbender (NABU Kreisgruppe Wesel e. V.)

Friedhelm Heinzen (Sozialverband VdK Wesel-Mitte/Ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter der Stadt Wesel)

Lauffreunde HADI Wesel e. V.

Rettungshundestaffel Wesel und Umgebung e. V.

Hans-Dietmar Michels (Badminton Verein Wesel Rot-Weiss e. V.)

Dagmar Ewert-Kruse (Bürgerinitiative Historisches Rathaus Wesel e.V.)

Elisabeth Schnieders (Sozialdienst katholischer Frauen e. V.)

Filmkultur Niederrhein e. V.

UNICEF-Arbeitsgruppe Wesel

Karin Mindthoff (Eine-Welt-Gruppe Wesel e. V.)

Wann der neue Termin stattfinden wird, ist noch unklar, da abzuwarten ist, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, heißt es in der Mitteilung der Stadt Wesel.

