Der Stadtgutschein Wesel kommt weiterhin gut an.

Handel Stadtgutscheine gibt es nun auch bei der Sparkasse in Wesel

Wesel. Beliebtheit ist ungebrochen: Gutscheine im Wert von mehr als 1,5 Millionen Euro wurden bereits gekauft. Zuschüsse bis März verlängert.

Der Stadtgutschein Wesel erfreut sich weiterhin größter Beliebtheit. Gutscheine im Wert von mehr als 1,5 Millionen Euro wurden bereits gekauft. Die Bezuschussung durch die

Stadt Wesel, in deren Rahmen Gutscheinkäufer 20 Prozent des Gutscheinwertes sparen, wurde bis Ende März verlängert.

Telefonische Bestellung möglich

Ab Montag, 11. Januar, kann der Gutschein - genau wie an der Stadinformation nach telefonischer Terminvergabe unter der Telefonnummer

0281/2032622 - auch in der Hauptstelle der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe (Nispa) an der Bismarckstraße 1 erworben werden. Online ist dies unter www.stadtgutschein-wesel.de jederzeit möglich.

„Die Nispa ist ein langjähriger Partner. Sie hierbei im Boot zu haben, macht das Projekt Stadtgutschein noch stärker“, freut sich Wesel-Marketing-Geschäftsführer Thomas Brocker.

Gutschein wird bis zur Haustür beliefert

Menschen, denen es nicht möglich ist, den Weg über die Online-Bestellung zu nehmen oder die Abholung vor Ort zu realisieren, haben zusätzlich die Möglichkeit, den Gutschein an die Haustür geliefert zu bekommen.

Der bietet nicht nur dem Gutscheininhaber zahlreiche

Vorteile. Er ist gleichzeitig ein wirksames Instrument zur Unterstützung

der Weseler Wirtschaft. Die Zahlen belegen das: Gutscheine im Wert von über

800.000 Euro wurden in den vergangenen Wochen bereits in den teilnehmenden

lokalen Betrieben eingelöst.

Übersicht über Bring-Dienste in Wesel

Das geht übrigens auch in der aktuellen Situation. Zahlreiche

Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister bieten Liefer- und

Abholservices oder speziellen Service beim Kunden vor Ort an. Zu ihrer

Unterstützung hat Wesel-Marketing die im Frühjahr gestartete Plattform

www.wesel-bringts.de reaktiviert und in das System des Stadtgutscheins

integriert. Auf der Internetseite werden die Angebote gebündelt und aktuell

dargestellt.

Weitere Informationen zum Stadtgutschein sind im Internet unter

www.stadtgutschein-wesel.de abrufbar.

Mehr Nachrichten aus Wesel und Umgebung gibt es unter www.nrz.de/wesel