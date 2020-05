Steinkühler will Bürgermeister in Schermbeck werden

Die Spatzen pfiffen es zuletzt in Schermbeck von den Dächern: Dass Dr. Stefan Steinkühler der Bürgermeisterkandidat der Grünen in Schermbeck wird, hatte sich bereits angedeutet. Am Freitagabend wurde der 47-jährige Anwalt aus Gahlen nun ganz offiziell im Rahmen der Mitgliederversammlung seiner Partei in der Dreifachsporthalle der Gesamtschule aufgestellt.

Schon vor Monaten hatte auch Bürgermeister Mike Rexforth damit gerechnet, dass die Grünen Steinkühler als Kandidaten ins Rennen schicken werden. Damit haben sich nun drei Parteien „geoutet“ – zusammen mit Steinkühler stehen nunmehr mit Rexforth, der erneut für die CDU antritt, und Timo Gätzschmann, der Kandidat der Politgruppe „Die Partei“, also diese drei Kandidaten für das höchste Amt der Gemeinde bei der Kommunalwahl am 13. September fest.

Auch der Vorsitzende der Partei „Vorwärts. Linke Alternative“, Stephan Leifeld, hatte angekündigt einen Bürgermeisterkandidaten in Schermbeck aufzustellen.

Stefan Steinkühler war bis im vergangenen Jahr für die SPD Schermbeck aktiv und ist vielen Schermbeckern vor allem durch sein Engagement im Gahlener Bürgerforum bekannt.

Engagiert gegen den Umweltskandal

Dort ist er einer der Wortführer bei der kritischen Begleitung des Umweltskandals und dessen Folgen im Gahlener Mühlenberg. Nicht nur wegen dieses Engagements hatten mehrere Beobachter schon länger vermutet, dass sich der Anwalt irgendwann den Grünen anschließen werde.

Der gebürtige Essener ist verheiratet und gelernter Bankkaufmann. Er studierte Jura in Münster, schloss bei der Dresdner Bank eine Kreditausbildung an und promovierte zudem.

Jetzt ist er selbständiger Rechtsanwalt und bereits seit über 30 Jahren mit ein paar Unterbrechungen in der Kommunalpolitik unterwegs.

Im Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde Schermbeck ist Stefan Steinkühler derzeit als Sachkundiger Bürger, ferner im Deponiebeirat der AGR.

Für Veränderung und Kurswechsel

Zu seiner Motivation als Bürgermeisterkandidat anzutreten sagte der 47-Jährige: „Natürlich kenne ich meine Chancen, Bürgermeister zu werden. Diese sind realistisch gesehen nicht groß. Aber ich will sie nutzen.“

Es gehe ihm aber auch um etwas mehr, was er bereits in im NRZ-Interview Anfang des Jahres gesagt hatte: „Die Bürgerinnen und Bürger brauchen eine vernünftige Alternative bei der Bürgermeisterwahl. Und wir sollten schauen, dass wir die Mehrheit der CDU brechen. Das CDU geprägte Schermbeck braucht Veränderung und einen Kurswechsel!“