In Hamminkeln und Wesel fällt am Montag wegen des Sturms der Unterricht aus.

Unterrichtsausfall Wegen Sturm: Schulen am Montag in Wesel und Hamminkeln zu

Wesel/Hamminkeln. Vorsorglich wurde der Unterricht in den Weseler und Hamminkelner Schulen abgesagt. Auch das Berufskolleg ist geschlossen.

Aufgrund der vorausgesagten Sturm- und Orkanböen fällt am kommenden Montag in Wesel und Hamminkeln an den städtischen Schulen der Unterricht aus. Die Entscheidung haben Stadt und Schulleitungen gemeinsam im Interesse der Sicherheit der Kinder getroffen, teilt die Weseler Stadtverwaltung mit. Alle Eltern werden von den Schulen über den Unterrichtsausfall informiert, heißt es weiter. Auch das Berufskolleg Wesel hat den Unterricht für Montag abgesagt – wegen der zu erwartenden sturmbedingten Probleme im Öffentlichen Personennahverkehr. Die Schule wird aber dennoch für ankommende Schüler geöffnet sein.

Die Stadt Hamminkeln weist darauf hin, dass am Montag keine Notgruppen eingerichtet werden und die offene Ganztagsbetreuung ebenfalls nicht stattfinden wird. Damit entfällt auch der Schülerspezialverkehr zu den Schulen in Hamminkeln.

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat am Freitag mitgeteilt, dass alle Schulleitungen und Schulträger angesichts eines angekündigten Unwetters aus Vorsorgegründen den Unterricht ausfallen lassen können.

Westnetz bereitet sich auf Stromausfälle durch den Sturm vor

Der Verteilnetzbetreiber Westnetz bereitet sich mit zusätzlichen Bereitschaften auf das Sturmtief vor. Zwar sei der starke Wind für die Stromleitungen kein Problem, dennoch könnten Bäume oder Äste in die Freileitungen geraten. Ein Stromausfall in der Mittelspannung werde direkt über automatische Meldesysteme in der Netzleitstelle registriert.

Die Westnetz-Mitarbeiter werden von dort sofort informiert und kümmern sich im Ernstfall um die Behebung des Schadens. Parallel schalten die Mitarbeiter in der Netzleitstelle auf andere Leitungen um, so dass meist innerhalb von kurzer Zeit die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Störungen können unter 08004112244 oder über www.Störungsauskunft.de gemeldet werden.