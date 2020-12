Superhelden aus Schermbeck kämpfen für Spenden

Schermbeck Animiert vom Schicksal der kleinen Milla gründete sich eine Bewegung, die Geld für krebskranke Kinder und deren Familien sammelt.

Sie nennen sich das Superhelden-Team, doch die etwa 20-köpfige Gruppe hat keinerlei übermenschliche Fähigkeiten wie der berühmte US-Comic-Held „Superman“ in den 1930er Jahren. Die Schermbecker Helfer sehen sich als Bewegung für eine gute Sache.

Durch die Krebserkrankung des Kleinkindes Milla vor gut einem Jahr entstand aus einem Freundeskreis eine Welle der Hilfs- und Spendenbereitschaft in Schermbeck und Umgebung, die selbst die Organisatoren kaum für möglich gehalten hatten.

„Wir waren im positiven Sinne überrascht“, sagt Superhelden-Team-Sprecherin Lea Alfers. „Im tiefsten Inneren wünscht sich doch jeder eine Superkraft, die einem in schwierigen Zeiten hilft, auf die man sich verlassen kann und die einem Zuversicht gibt. Wir wissen seit dem letzten Winter, dass wir diese Superkraft besitzen. Diese Superkraft hat uns im Dezember 2019 einfach umgehauen, überwältigt, zu Tränen gerührt und sprachlos gemacht“, erklären die engagierten Schermbecker ihre Motivation in der Adventszeit diesen Jahren einen weiteren „Aktionszeitraum“ auszurufen. Sie wollen bei ähnlichen Schicksalen wie dem der kleinen Milla und ihrer Familie helfen ().

2000 Euro vom Abi-Jahrgang 2008

„Im vergangenen Jahr war unsere Superheldin Milla der Beweggrund für unsere Aktion und wir möchten in ihrem Sinne das Superhelden-Team weiterführen, denn leider gibt es da draußen noch den einen oder anderen kleinen Superheld, der den Rückhalt von einem tollen Team gebrauchen kann“, so das Helferteam, das unter anderem das Geld auf dem Abi-Konto des Abiturjahrgangs 2008 der Schermbecker Gesamtschule als Spende nutzten darf, 2000 Euro warteten dort seit zwölf Jahren auf den geeigneten sozialen Zweck, der nun endlich gekommen ist, wie die 32-jährige Lea Alfers berichtet, die selbst zu diesem Abi-Jahrgang zählt.

Die Hilfe soll in diesem Jahr den Einrichtungen zu Gute kommen, die Milla und ihre Familie auf ihrer „Superheldenreise“ zur Seite standen, erklärt das Helferteam. Das sind die Elterninitiative krebskranker Kinder an der Vestischen Kinderklinik Datteln und das Kinderpalliativzentrum in Datteln. „Die brauchen zum Beispiel einen OP-Saal, damit vor Ort behandelt werden kann. Außerdem könnten Musik- und Ergotherapeuten von den Spenden ermöglicht werden“, nennt die Spenden-Sammlerin konkrete Beispiele, was mit dem gesammelten Geld aus Schermbeck geschehen wird.

Schon fast 300 Taschen verkauft

Unter anderem wurden fast alle der 300 Superhelden-Team-Taschen zu je zehn Euro verkauft. Viele Schermbecker haben die gute Sache auch in diesem Jahr wieder tatkräftig unterstützt, so konnten einmalige Auktionen gestartet werden: Bürgermeister Mike Rexforth spendete einen vom Fußball-Weltmeister Olaf Thon original signierten Retro-Lederfußball von Schalke 04, bei dem eine stattliche Summe erwartet wird.

Vor einigen Tagen brachte ein aktueller Bundesliga-Spielball mit Autogrammen der jetzigen Schalker Mannschaft bereits beachtliche 819,04 Euro. Ein Skateboard, von allen Athleten des Red Bull Roller Coaster 2019 unterschrieben, wurde ebenso versteigert wie ein Mountainbike-Helm samt Erste-Hilfe-Gutschein und auch mehrere Trikots und Caps.

Essen und Spenden mit dem Superheldenmenü

Aus den verschiedensten Bereichen kam zusätzliche Hilfe für die Helfer: Jeweils 10 Prozent gaben der Hofladen Bauer Graaf von jedem verkauften Geschenkkorb sowie die Physiotherapiepraxis Spürbar von jeden Gutschein ab, sogar 20 Prozent aller Reparaturkosten aus diesem Zeitraum spendete Dominik Spahn vom Bike-Shop. „Super-Pommes mit Helden-Currywurst“ gibt’s bei Bellas Imbiss an der Mittelstraße - von jeder dieser Bestellungen wandert ein Euro ins die Spardose des Superhelden-Teams, und vom Superhelden-Menü in der Gaststätte Overkämping gingen sogar jeweils zwei Euro an den guten Zweck.

Online-Tuppe-Party bringt 320 Euro

Sehr ungewöhnlich war auch eine Online-Tupper-Party, an der 53 Teilnehmer (unter anderem aus Berlin und Wilhelmshaven) sich virtuell trafen und so 320 Euro in die Spendenkasse spülten, da auch die Tupper-Managerin komplett auf ihre Provision verzichtete. Jetzt ist das Spendensammeln auf der Zielgeraden. Noch bis Sonntag, 27. Dezember, nimmt das Superhelden-Team Spenden entgegen.

Unter www.superheldenteam-schermbeck.de informieren die Organisatoren über Hintergründe, Aktionen und auch Spendenmöglichkeiten.

Schon über 6000 Euro eingesammelt

Lea Alfers ist schon vor dem Ende des Aktionszeitraums begeistert über die unglaubliche Resonanz: „Bis Anfang der Woche hatten wir schon über 6000 Euro an Spenden zusammen. Das macht uns stolz und glücklich. Alle, die sich an unserem Herzensprojekt beteiligen, mitmachen, sind Teil von etwas ganz Großem.“ Noch immer habe sie übrigens Kontakt zu den Eltern von Milla, ergänzt die 32-jährige Team-Sprecherin: „Auch wenn Milla vor über einem Jahr gestorben ist, lebt das Superhelden-Team weiter. Die Eltern von Milla finden das ebenfalls total überwältigend und bewegend.“