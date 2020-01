Wesel. Wie sehen die Weseler ihren Wohnort als Einkaufsstadt? Gar nicht so negativ, wie es manchmal den Anschein hat. Trotzdem fehlen ihnen Geschäfte.

Umfrage: Weseler kaufen am liebsten in ihrer Stadt ein

Die meisten Weseler sind zufrieden mit dem Einkaufsangebot in Wesel. Immerhin kaufen 66 Prozent in ihrer Heimatstadt ein - Lebensmittel nicht inbegriffen. Zehn Prozent der beim NRZ-Bürgerbarometer Befragten fahren zum Oberhausener Centro, sechs Prozent nach Bocholt, je drei Prozent nach Düsseldorf und Xanten, der Rest in andere Städte.

Dabei nutzen die Büdericher und die Bislicher deutlich seltener die heimischen Geschäfte. Vor allem die unter 20-Jährigen bevorzugen das Centro, je älter die Menschen sind, desto eher besorgen sie ihre Einkäufe vor ihrer Haustür.

28 Prozent mangelt es nicht an höherwertigen Waren

Und was fehlt den Weselern im Angebot? Es sind vor allem höherwertige Möbel und Dekoartikel, sagen 41 Prozent, 38 Prozent der Interviewten hätten gern mehr höherwertige Unterhaltungselektronik, gefolgt von höherwertiger Herren- (23 Prozent) und Damenbekleidung (22 Prozent).

Auch höherwertige Lebensmittel und Delikatessen werden nachgefragt (21 %). Allerdings finden 28 Prozent, dass es in Wesel nicht an höherwertigen Waren mangelt.