Unbekannter repariert Brücken im Dingdener Märchenwald

Hamminkeln Der Dingener Dieter Stiller freut sich über ein "Heinzelmännchen" im Märchenwald von Hamminkeln. Nun kann der Bach wieder überquert werden.

In diesen Coronazeiten gibt es auch Lichtblicke. Eines davon ist dem Dingdener Dieter Stiller im Märchenwald an der Krechtinger Straße aufgefallen. "Viele Leute nutzen diesen Wald für Spaziergänge. Leider sind einige Brücken, die dort zu überwinden sind, in einem schlechten Zustand", schreibt Stiller an die NRZ über die gefährliche Situation für Spaziergänger.

"Aber da scheinen noch Heinzelmännchen im Märchenwald zu wohnen" mutmaßt Stiller, denn ein Unbekannter habe die Brücke ausgebessert und diesen Übergang für viele wieder passierbar gemacht. "Mit den nun eingebauten Trittstufen, wird es für viele nun einfacher auch diesen Weg zu gehen. Eine tolle Geste von einem Unbekannten, das allerhöchstes Lob verdient."

Direkt eine neue Brücke gebaut

Außerdem habe der anonyme Schreiner einige 100 Meter entfernt noch eine kleine neue Brücke gebaut. Der Hamminkelner sagt: "Danke an den unbekannten edlen Ritter des Waldes."