Unfall auf A31: Trucker stellt Lkw quer und wird beschimpft

Dorsten/Schermbeck. Ein Fernfahrer hat auf der A31 bei einem Unfall, der vor ihm passierte, eine besondere Reaktion gezeigt. Hier schildert er seine Erlebnisse.

Er würde es wieder tun, keine Frage. Schließlich war es „ein schönes Gefühl“ in einer besonderen Situation „helfen zu können“. Andere aber empfanden es offenbar als Nötigung: Fernfahrer Bastian Michel war am vergangenen Freitag auf der A31 Zeuge eines Autobahnunfalls. Ein Auto prallte in voller Geschwindigkeit von hinten in einen Reisebus mit Schulkindern. Michel reagierte sofort.