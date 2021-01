Digitaler Unterricht Unterricht am Bildschirm ist in Hamminkeln gelebter Alltag

Hamminkeln In geteilten Klassen gewöhnen sich die Gesamtschüler in Hamminkeln an die Unterrichtsform. Die Technik wird zunehmend besser.

Der Distanzunterricht läuft: Inzwischen ist das Kollegium der Gesamtschule Hamminkeln mit Tablets ausgerüstet, die Schülerinnen und Schüler sollen folgen: Das Problem dabei ist, so Bürgermeister Bernd Romanski, dass die Tastaturen ein halbes Jahr Lieferfrist haben. Vorerst hat das Lehrpersonal eine Zwischenlösung erhalten, die mit rund 16.000 Euro zu Buche schlägt. Aber: Der digitale Unterricht funktioniert, wie Schulleitung und Bürgermeister jetzt demonstrierten. Hamminkelns Gesamtschule setzt auf die Plattform moodles, mit der Lehrer Sebastian Altenhoff schon seit seiner Studienzeit arbeitet. So stürzte die Schule mit dem Lockdown nicht ins kalte Wasser, sie konnte auf Erfahrungen zurück greifen, die Kollegen unterstützen einander und bilden sich fort.

Die Klassen werden für den Online-Unterricht geteilt

Wie das im Unterricht für die Schülerinnen und Schüler funktioniert, zeigten Altenhoff und seine Kollegin Lena Kloster jetzt live: Die Klassen werden getrennt, denn auf Distanz ist die Interaktion ohnehin schwierig. Mit 30 Schülern auf einmal wäre die Kommunikation ein Problem. Zudem gab es bis gestern lediglich 300 Lizenzen, angedockt an das Kommunale Rechenzentrum. Quasi während des Pressegespräches gewährte das einen Aufschlag von 100 Lizenzen. 970 Schülerinnen und Schüler hat die Gesamtschule, schon allein das macht eine Teilung der Klassen notwendig.

Im Videounterricht der Jahrgangsstufe 11 geht es um Hochwasserrisiken - am Beispiel des Isselhochwassers. Bevor es in die Konferenz geht, haben die Schüler Aufgabenblätter erhalten. Sie sind zugeschaltet, dabei ist es keine Pflicht, die Kamera zu nutzen. "Das hat auch technische Gründe", erläutert Bürgermeister Romanski, denn wenn die Verbindung nicht gut sei, funktioniere es ohne Kamera einfach besser.

Manche haben technische Probleme und können ihr Mikrophon nicht einschalten - sie haben die Möglichkeit, sich im parallelen Chat einzubringen. Und wo gar nichts geht, hat die Schule noch die Möglichkeit eingeräumt, im Schulgebäude online zu gehen.

Alle Anwendungen auf einer Plattform - kein Suchen mehr

Die gewählte Plattform hat den Vorteil, erläutert Altenhoff, dass die Schüler nicht zwischen den Systemen wechseln müssen. So können Lehrende Material bereitstellen, sie können kommunizieren und die Möglichkeit geben, interaktiv Aufgaben zu lösen. Weitere Anwendungen sind verlinkt, beispielsweise der "Big Blue Button" , der Konferenzschaltungen ermöglicht. Allerdings, räumt Schulleiterin Annette Schmücker ein, erst seit diesem Schuljahr. "Wir hatten vorher nicht die technische Möglichkeit, stabile Videokonferenzen abzuhalten."

Am Dienstag und Mittwoch können rund 200 Tablets an bedürftige Schüler aller Hamminkelner Schulen abgegeben werden. Um am Unterricht teilnehmen zu können, reicht aber ein Smartphone aus - obschon es manchen Eltern nicht behagt, dass ihr Nachwuchs stundenlang auf das "Mäusekino" starren soll.

