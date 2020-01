Verfügungsfonds: Extra-Geld für einen schöneren Ortskern

Die Idee zu dieser Dorfverschönerung ist ganz einfach: Für jeden Euro, den Privatleute, Vereine oder Organisationen in die Hand nehmen, um ihren Ort aufzuhübschen, gibt es einen weiteren Euro aus einem Fördertopf dazu: Das Instrument nennt sich „Verfügungsfond“ und wird nun erstmals in Hamminkeln angeboten. „Es geht um Maßnahmen, den Ortskern aufzuwerten. Wichtig ist dabei, dass der Großteil der Bevölkerung davon profitiert“, ergänzt der städtische Quartiersmanager Jan-Christian Sweers, der zugleich für das Fördermittelmanagement der Stadt Hamminkeln zuständig ist.

Ziel des Verfügungsfonds ist, durch finanzielle Unterstützung Anreize für privates Engagement in den Ortskernen von Hamminkeln, Dingden und Mehrhoog zu schaffen und hierdurch die Erhaltung und Entwicklung des Stadtkerns zu unterstützen. Gemeinsam können neben den großen baulichen Maßnahmen, die im Rahmen des Prozesses „Zukunft Hamminkeln 2030+“ im Jahr 2018 entwickelt wurden, mithilfe des Verfügungsfonds auch kleine Projekte umgesetzt werden, die das Zusammenleben in Hamminkeln und seinen Dörfern fördern und für die Zukunft stärken.

Verfügungsfonds: 225.000 Euro in fünf Jahren

Der Verfügungsfond, der im schon 2019 startete, stellt voraussichtlich jährlich ein Budget von 45.000 Euro (insgesamt also 225.000 Euro für den fünfjährigen Bewilligungszeitraum) zur Verfügung und endet spätestens 2023. Voraussetzung für die Gewährung der öffentlichen Mittel von jährlich 22.500 Euro zur Durchführung , dass jeweils in gleicher Höhe private Mittel eingebracht werden. Eine Förderung erfolgt nur, wenn die Gesamtkosten mindestens 500 Euro (Bagatellgrenze) betragen. Der Zuschuss darf einen Betrag von 10.000 Euro pro Maßnahme nicht übersteigen. Aber auch eine Förderung oberhalb dieser Grenze kann ausnahmsweise erfolgen, wenn dieses Projekt in besonderem öffentlichem Interesse liegt.

Das private Vermögen, das in den Verfügungsfonds eingezahlt wird, wird mit dem gleichen Betrag aus dem Etat der Städtebauförderung (Bund, Land, Kommune) bezuschusst, wenn der Antrag bewilligt worden ist.

Es sollen Maßnahmen umgesetzt werden, die einen nachhaltigen Nutzen für die Ortskerne von Hamminkeln, Dingden und Mehrhoog haben. Schwerpunkte könnten sein: Maßnahmen zur Stärkung der Ortskerne oder zur gestalterischen oder funktionalen Aufwertung des öffentlichen Raumes. Darüber hinaus Projekte zur gestalterischen oder funktionalen Aufwertung von Immobilien, insbesondere gewerblich genutzter Gebäude. Auch die Belebung des Einzelhandels, des Dienstleistungssektors sowie der Gastronomie wird gefördert wie auch Maßnahmen zur Imagebildung oder aber einer wirkungsvollen Öffentlichkeitsarbeit sowie Marketingaktionen oder Veranstaltungen zur Erhöhung der Kundenfrequenz.