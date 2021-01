Viele Weseler räumten im Corona-Jahr 2020 mal so richtig auf

Wesel Der städtische Betrieb ASG verzeichnete in allen Bereichen deutliche Steigerungen bei der Annahme. Zum Beispiel 20 % mehr Grünschnitt.

Die meisten Geschäfte sind geschlossen, das Wetter lädt nicht unbedingt immer zu langen Spaziergängen ein, aber zwischen den Jahren hatten die meisten jede Menge Zeit. Was tun?

Viele haben sich in den Keller begeben, um ihn endlich mal so richtig zu entrümpeln, andere nahmen sich den Kleiderschrank vor und holten das heraus, was sowieso nicht mehr angezogen wird, und wiederum andere zückten die Heckenschere, um den Garten auf Vordermann zu bringen. Wesel räumte zu Hause auf.

Das merkt vor allem auch der städtische Betrieb ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen) auf seinem Wertstoffhof an der Werner-von-Siemens-Straße sowie an den öffentlichen Containerstandorten im ganzen Stadtgebiet.

Kein Platz in der Blauen Tonne

Am Dienstag nach Weihnachten war der Andrang an der Eingangskontrolle am größten.. Die meisten hatten Kartons und Papier dabei, all das, was unmöglich noch in der eigenen blauen Tonne Platz gefunden hätte.

"Schon nach etwa sechs Stunden waren zwei große Container voll", sagt Sandra Kämmerer, beim ASG Leiterin der operativen Stadtreinigung. Ähnlich groß war der Andrang an jenem Dienstag beim Sperrmüll. Hier kamen im selben Zeitraum gleich vier große Container zusammen. Mitarbeiter des ASG mussten deshalb immer wieder damit zum Zwischenlager bei der Firma Schönmackers am Lippeglacis fahren. Dort werden die Wertstoffe auf größere Lkw umgeladen und dann von Schönmackers zum Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof in Kamp-Lintfort gebracht.

Viel Altpapier nach Weihnachten

Traditionell steigt nach Weihnachten der Altpapieranteil deutlich an, doch in diesem Jahr war es besonders extrem. Dabei lässt sich damit nichts mehr verdienen. Wurden mal 250 Euro für die Tonne Papier gezahlt, sei es jetzt ein Nullsummenspiel, teils müsse sogar bereits drauf gezahlt werden, so Sandra Kämmerer. Die Stadt Hamminkeln hat daraus bereits die Konsequenz gezogen, für die Altpapiertonne eine spezielle Gebühr zu verlangen. In Wesel werde sie dagegen zusammen mit der Abfallgebühr querfinanziert.

Ähnlich schlecht sieht es bei den Preisen für Altkleider aus. Hier sind die Container auf dem Wertstoffhof genauso gefragt, wie die an den Straßenrändern. 2020 ganz besonders, vor allem zum Wechsel der Jahreszeiten waren sie regelmäßig überfüllt. Doch statt bislang 450 Euro pro Tonne Altkleider würden zurzeit nur noch 140 Euro gezahlt, rechnet die Fachfrau vom ASG vor, die für die NRZ eine Bilanz des abgelaufenen Jahres zieht.

20 Prozent mehr Grünschnitt als im Vorjahr

So wurden zehn Prozent mehr Papier und Kartonagen abgegeben als 2019. 32.700 Anlieferungen zählte der ASG 2019, 2020 waren es fast 40.000. Zudem registrierte der städtische Betrieb auch zehn Prozent mehr Haus- und acht Prozent mehr Sperrmüll. Beim Grünschnitt waren es gar 20 Prozent mehr. Denn vor allem während des ersten Corona-Lockdowns verbrachten zahlreiche Weseler ihre Zeit mit Gartenarbeiten.

Grünabfälle bis 300 Liter sind gebührenfrei, bei größeren Mengen gibt es eine Staffelung: bis 500 Liter fünf Euro, ab einem Kubikmeter zehn Euro und je Wurzel fünf Euro. Wer nicht aus Wesel kommt, muss ohnehin für die Entsorgung zahlen.

Es wird offenbar mehr getrunken

Meist kamen die Kunden nicht nur mit einem Wertstoff, sondern brachten unterschiedliche Dinge mit, was an der Einfahrt bekanntlich registriert wird.

Und noch etwas lässt sich an den Anlieferungen ablesen: Es fällt deutlich mehr Altglas an. Sprich: Es wird wohl mehr getrunken als in anderen Jahren. Vor allem an den Containerstandorten lässt sich das ablesen, am Wertstoffhof ist die Steigerung nicht ganz so stark.

Auch an der frischen Luft Maske tragen

Übrigens: Auf dem gesamten Wertstoffhof-Gelände gilt die Maskenpflicht. Doch obwohl Schilder darauf hinweisen, gebe es immer wieder einzelne Nutzer, die dies unter freiem Himmel nicht einsehen.