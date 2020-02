Was Hünxer kritisieren – Dorfwerkstatt mit Kritik und Ideen

Was bewegt die Bürgerinnen und Bürger oder belastet sie in der Gemeinde Hünxe? Diese Fragen wollte die SPD Hünxe einmal in einer groß angelegten Umfrage herausfinden. Zu drei „Dorfwerkstätten“ hatte sie eingeladen. Die dritte und letzte Veranstaltung dieser Art fand in der Gaststätte „Alt Peddenberg“ in Hünxe-Drevenack statt.

Stimmung im Dorf erkunden

Mit dieser Aktion wollten die Sozialdemokraten wissen, wie die Stimmung bei den Menschen ist. Das Konzept hatte schon einmal vor sechs Jahren für einen guten Erfolg gesorgt. In zahlreichen Gesprächen, Diskussionen und Darstellungen wurde auf die Lage in der Gemeinde Hünxe und ihrer Ortsteile hingewiesen.

SPD-Ortsvorsitzender Jan Scholte-Reh begrüßte eine kleinere Gruppe von Interessenten, die sich an Thementischen intensiv mit drei wichtigen Themen – nämlich „Dorfgemeinschaft", „Mobilität und Verkehr" sowie „Dorfentwicklung" – beschäftigten.

Mit dabei waren auch die stellvertretende Bürgermeisterin Waltraud Schilling, Mendina Schulte-Reh und Benedikt Lechtenberg vom Vorstand. Hinzu kam auch der designierte SPD-Bürgermeisterkandidat Volker Marquard, der sich kurz vorstellte und ein paar seiner Gedanken und Ziele für die Gemeinde preisgab. „Steuern sind nicht immer der richtige Weg der Zukunft“, meinte er. Zur Diskussion bat dann Waltraud Schilling.

Vieles im Argen beim Thema Verkehr

Gerade das Thema Verkehr sei den Menschen wichtig: Die Zufahrt beispielsweise zur B 58 sei stark belastet. Es müsse für eine bessere Verkehrsführung gesorgt werden. Dazu müsse eine intelligentere Ampelsteuerung beitragen.

Zudem seien die Radwege viel zu schmal, so die Kritik. Auch über das Problem des schwachen Öffentlichen Personennahverkehrs wurde gesprochen. Verlangt wurde zudem nach einem verkehrsfreien Ortskern – und das Konzept Einzelhandel diskutiert.

Kritik gab es am Ratsinformationssystem: Hier müssten die Bürger besser informiert werden. Ein sogenannter „Bürgerbrief“ wurde vorgeschlagen, so dass alle Bürger über die Vorhaben des Rates Auskunft erhielten.

Wunsch nach mehr Tourismusförderung wird laut

Visionen gibt es bei der Wohnungsbauförderung für junge Familien. Auch der Tourismus müsse mehr gefördert werden, denn es gebe auch in der Umgebung schöne Sehenswürdigkeiten, so eine Forderung. Jemand fragte, warum nicht ein Hotel und mehr Gastronomie und Treffpunkte für Senioren und Jugendliche in den Ort kommen sollten.

Hünxe hat mit seinen Ortsteilen einiges aufzuarbeiten. Die Ergebnisse der Dorfwerkstätten will die SPD im März auswerten und zu einem Bürgerwahlprogramm verdichten. Unterstützt wird es durch eine Online-Umfrage (bisher sind schon mehr als 200 Meldungen eingegangen).

„Wir alle wollen uns Gedanken machen, wie Familien und Bürger in Zukunft hier besser leben können. Wir wollen diese Themen vertiefen. Nur so kann Kommunalpolitik existieren“, meinte zum Abschluss der SPD-Vorsitzende Jan Scholte-Reh. Noch bis zum 1. März können sich Interessierte an der Online-Befragung beteiligen, außerdem gibt die Hünxer SPD Informationen auf ihrer Homepage.