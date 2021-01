Statt Blättern tragen die Bäume in Dingden jetzt bunte Plättchen mit Wünschen für das Jahr 2021.

Wunschzeit Was sich die Menschen in Hamminkeln wünschen

Hamminkeln. In Dingden darf jedermann am Kirchendenkmal bis zum 6. Januar Wünsche für 2021 hinterlassen. Die Resonanz ist bereits sehr gut.

An dem abgelegenen Dingdener Denkmal am Rissenweg blinkte und blitzte es schon am ersten Tag - ein buntes Farbenspiel aus Glasplättchen an den um das Denkmal stehenden Bäumen.

Einige Menschen hatten sich schon an dem rechteckigen Plastikkästchen bedient, das auf den Baumstumpen lag, die verschiedenartigen Plättchen herausgeholt, eines davon dann mit einem Stift beschrieben, es an einen Faden gebunden und anschließend mit Hilfe von Stöcken an die Äste gehängt.

An jedem der Bäume hingen mindestens 20 Plättchen, die aber nicht alle beschrieben waren – eventuell, weil der Regen die Schrift abgespült hat oder sie vorher so angehängt worden waren.

Es fanden sich viele Wünsche wie „Gesundheit, „Geduld“, „Zusammenhalt“, „Hoffnung“ oder „Freundschaft.“ An einem Baum hing ein selbstgebastelter Engel mit der Aufschrift „Ich bitte um Schutz für meine Eltern.“

Die vierköpfige Familie Malberg schrieb ein gemeinsames Plättchen. „Wir haben das gelesen, spazieren öfter hier“, berichtet Mutter Petra, die sich mit ihrem Anhang auf „Gesundheit“, „Glück“ und "Zufriedenheit“ als gemeinsame Wünsche einigte. Anschließend gehe es in den Silvester-Abend. „Wir vier schön mit Raclette-Essen, ein Weinchen trinken.“ Und die Böller verfolge man vom Balkon aus.

Hoffen auf gutes Gelingen der Operation

Jörg Wiedenbrück hatte den Silvester-Weg zum Denkmal mit seiner Familie bewusst gewählt. „Wir wollten sowieso hingehen, aber das man das hier so vorbereite, das finde ich gut". Dann ergänzte er: "Mit steht jetzt wieder eine Kopf-OP bevor, ich hab Parkinson. Ich hoffe, dass da alles gut geht“, das ist sein ganz persönlicher Wunsch, den er nicht niederschrieb.

Auch seine Frau Steffi nahm aus dem Kasten ein Glasplättchen heraus. „Wir wohnen im Dorf, es ist nicht so weit bis hier“, erzählte die 43-Jährige. „Und wir haben in der Zeitung davon gelesen“, erklärte sie und ergänzte, „wir sind doch sehr positiv überrascht, weil das so schön hier aussieht mit den Plättchen, die sich im Wind drehen.“ Selbst schrieb sie auf ihr gläsernes rotes Plättchen „Umarmungen, unbekümmert sein können.“

Frida (11) wünscht sich "normale Schule"

Sie fand die Aktion einfach nur super. „Man hat ja nicht mehr soviel Ablenkung, deswegen werden jetzt die kleinen Sachen noch viel wichtiger – so wie das hier oder die Treckerfahrt der Landwirte vor zwei Wochen.“ Ihre elfjährige Tochter Frida hatte den Wunsch, „dass wir wieder normal zur Schule gehen können. Denn mit dem „Home Schooling“ bin ich nicht so gut klar gekommen.“

Walter und Elisabeth Blenker waren auf ihrem Spaziergang spontan vorbeigekommen. Ihnen fielen gleich mehrere Wünsche ein. „Ein Stück Normalität zu haben, unterwegs zu sein, reisen zu können. Dass das ehrenamtliche Engagement unterstützt und geschätzt wird.“ Und dass sich in der Kirche radikal was ändert. „Die Stellung der Frau, die Gleichstellung. Viele steigen ja aus. Das kann ich gut verstehen, ich war ja selbst lange engagiert. Es reicht.“

Auf Knopfdruck erleuchten die Bäume

Auf den Ästen lagen kleine in Plastik eingepackte Schalter, mit denen man die in den Bäumen verlegten Lichterketten einschalten konnte. Sandra und Norbert Ness stellten die Lichter mit an, nahmen dann ein Plättchen. „Norbert, halt mal eben fest“, sagte sie und nahm den Stift zur Hand.

Beide fanden super, wie groß die Resonanz auf die von Theresa Dahlke und Christa Kreienkamp initiierte Aktion schon war. „Das geht ja bis zum 6. Januar. Ich hoffe, dass noch mehr dazu kommt“, wünscht sich Sandra Ness, die die Facebook-Seite von „Maria Frieden“ mitgestaltet.

Corona soll verschwinden

„Wir wünschen uns „Gesundheit, Zufriedenheit und vor allen Dingen Frieden. Menschlichkeit fehlt eigentlich auch noch“, erklärt sie. „Und „Corona weg“, ergänzte ihr Mann, bevor er das Plättchen an den Baum hängte.

Dabei fiel dem Pfarrgemeinderat auf, dass „die Farben der Plättchen in dem Logo der Gemeinde „Maria Frieden“ sind. Rosa, pastellgrün, orange, blau – ist alles drin. Der Platz entfalte einen besonderen Charme, „weil das hier so ist wie ein Himmel. Das passt ja auch zur Kirche.“

Mehr Neuigkeiten aus Wesel, Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck gibt's unter www.nrz.de/wesel.