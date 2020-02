Wenn das Zelt bebt - dann heißt es „Dingden Helau!“

Comedy, Tanz und eingängige Partymusik, gepaart mit bunten Kostümen und Showtänzen – das erlebten die gut gelaunten und feierfreudigen Jecken im bunt geschmückten Festzelt am Freibad in Dingden. Der KCD mit den Tollitäten Prinzessin Andrea I. und Pagin Sonja, sowie das Kinderprinzenpaar Tim I. und Emilie I. hatten zur 13. Dingdener Karnevalsnacht eingeladen. Pünktlich um 19.11 Uhr zogen sie samt Gefolge und Elferrat auf die Bühne. Beim Programm standen vor allem die vielen jungen Tänzer im Mittelpunkt. Minni-Minnis, Minnis, Juniorengarde und Prinzengarde begeisterten mehrfach mit ihren teilweise akrobatischen Tanzeinlagen.

Moderator „Meikel“ Huwe eröffnete gut gelaunt den Abend, zu dem zu Beginn der Abschied des Vorjahresprinzenpaares gehört. Kleiner Hinweis von „Meikel“: „Wer gern Prinz werden möchte, der sollte sich beim KCD melden.“ Voll wurde es auf der Bühne, als die Familien der amtierenden Tollitäten an der langen Tafel des Elferrates den Motto-Orden „Der KCD-T(h)ierisch anders“ auf der Bühne anbrachten. Das hat Tradition. Noch voller, so dass die Platzkapazitäten völlig ausgeschöpft waren, wurde es als das Stadtprinzenpaar Wesel – Prinz Pascal I. und Prinzessin Marja I – mit dem kompletten Regiment einzogen. Die Garde hatte kaum Platz zum Tanzen.

Weseler Prinzenpaar bleibt mit Bus im Acker stecken

Tolle Kostüme gab es bei der 13. Dingdener Karnevalsnacht zu bewundern. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Dabei hatte das Stadtprinzenpaar den Ablaufplan etwas durcheinandergewirbelt. Der Bus ist bei einem vorherigen Termin im Acker stecken geblieben und das brachte den Moderator offensichtlich etwas ins Schwitzen, so dass eine Schunkelpause zur Besprechung eingelegt wurde. Letztendlich ging alles gut und die Garde traf mit etwas Verspätung ein. Die Prinzessin des KCD, Andrea I., genoss ihren Abend sichtlich und zeigte sich in ausgelassener Feierfreude, verteilte Bützchen hier und Orden da, schunkelte und sang mit. Sie verkündete: „Wir wollen feiern bis es kracht, unsere Dingdener Karnevalsnacht“.

Bei dem Repertoire der Songs dürfen die Dingdener Lieder natürlich nicht fehlen. Das mit den unendlich vielen Strophen „Die Dingdner sind da“ stimmten Bernhard Arping und Hannes Kathage an und die Narren im Saal stimmten lautstark ein. Ein weiterer Song, der bei der Karnevalsnacht nicht fehlen darf, ist das von Moderator „Meikel“ geschriebene und gesungene Lied „Dorfkind“. Im Refrain heißt es: „Ich bin ein Dingdener und darauf bin ich stolz.“ Klar, dass das Publikum sich textsicher zeigte und mit schmetterte.

Peer Vers nimmt die Bundespolitik aufs Korn

Seit sieben Jahren steht der Rhedenser Dieter Brauer als „Peer Vers“ in der Bütt. Dabei liegt die Betonung auf „Vers“, denn Brauer trägt seine Büttenreden – eher stoisch – in Reimform vor. Bundespolitische Themen nahm er dabei aufs Korn. Einer der das Zelt buchstäblich auf links drehte, war TJ Wheels. Die humorige Rollschuh-Jonglage-Show in der Halfpipe, bei der Jasmin aus dem Publikum assistieren durfte, riss das Publikum von den Stühlen. Als dann das CCL-Fanfarencorps die Bühne übernahm, brachten die Musiker das Zelt endgültig zum Wackeln und boten eine Grundlage zur rauschenden After-Show-Party.