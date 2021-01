Wesel: Bundestagsabgeordneter Bernd Reuther als Herausgeber

Wesel Der 49-jährige Weseler FDP-Bundestagsabgeordnete ist unter die Autoren gegangen und gleichzeitig Mitherausgeber eines Buches.

Der Weseler FDP-Bundestagsabgeordnete Bernd Reuther (49) ist Mitherausgeber eines Buches und gleichzeitig Autor darin. Zusammen mit Frank Schäffler, der ebenfalls für die FDP im Bundestag sitzt und aus Ostwestfalen-Lippe stammt, ist er verantwortlich für das Sachbuch "Aufstieg - 16 Vorschläge für die Zukunft Deutschlands". Das Vorwort dazu hat der Vizepräsident des Deutschen Bundestags, Wolfgang Kubicki, geschrieben.

Aufstieg durch Leistung, lautete bislang meist die Maxime für ein erfolgreiches Leben. Doch ist das immer noch so? Diese und andere Fragen wollen die Autoren beantworten. Denn was ist nötig, um sich in unserem Land Lebensziele, Wünsche und Träume zu erfüllen? Welcher gesellschaftlichen und ökonomischen Voraussetzungen bedarf es?

Lebensweg darf nicht vom Elternhaus abhängig sein

In Kapitel 9 schildert das seine Sicht der Dinge. Dabei geht Bernd Reuther auf rund 14 Seiten der Frage "Gilt heute noch das Versprechen der sozialen Marktwirtschaft?" nach. Auch mit dem ländlichen Raum beschäftigt er sich, dessen Stärken und Vorteile müssten genutzt werden. Reuther vertritt die Ansicht, dass der persönliche Lebensweg nicht vom Elternhaus bestimmt sein darf. "Die eigenen Fähigkeiten müssen ausreichen, um ein Leben in Wohlstand zu erarbeiten", schreibt er zum Schluss seines Beitrags. Und: "Das Soziale ist mehr als Zahlungen des Staates an seine Bürger. Sozial bedeutet eben auch, Chancen zu eröffnen und die Menschen in ihren Vorhaben zu unterstützen."

Nicht nur FDP-Politiker und Journalisten kommen in dem Buch zu Wort. So ist auch Ingo Anderbrügge dabei, der sowohl bei Borussia Dortmund als auch bei Schalke kickte. Der Titel seines Textes lautet: Warum wir alle wieder auf den Bolzplatz sollten. Denn: "Gestutzter Rasen, Umkleidekabinen und Hallentraining haben Matsch, Tornisterpfosten und aufgeschlagene Knie schon lange ersetzt", findet Begründer des Vereins "Aktion Teamgeist".

Hinten anstellen oder an der Schlange vorbeirasen?

Mit "Aufstieg kennt zwei Strategien", hat Welt-Chefredakteur Ulf Poschardt seinen Beitrag zusammengefasst und nennt sie auch gleich: sich ganz hinten bescheiden und emsig anstellen oder aber an allen vorbeirasen. Was am Ende der richtige Weg ist? Am besten lesen und sich selbst eine Meinung bilden.

"Aufstieg - 16 Vorschläge für die Zukunft Deutschlands" ist im FinanzBuch Verlag München erschienen. Das knapp 300-seitige Buch im himmelblauen Einband kostet 19,99 Euro. Auch in der Mayerschen Buchhandlung in der Hohen Straße ist es vorrätig, sagt der Freidemokrat aus Wesel nicht ganz ohne Stolz.

