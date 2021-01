Studium Wesel: FOM bietet Sonderprogramm „Study into the job“ an

Wesel. Wer 2021 parallel zur Berufsausbildung im Unternehmen ein Bachelor-Studium absolvieren möchte, muss noch keine Ausbildungsstelle haben.

Mit einem Sonderprogramm „Study into the job“ reagiert die private FOM-Hochschule auf die aktuelle Situation der Abiturientinnen und Abiturienten in Deutschland. Wer im Frühjahr oder Herbst 2021 parallel zur Berufsausbildung im Unternehmen ein Bachelor-Studium absolvieren möchte, also ein Duales Studium beginnen will, muss nun nicht mehr darauf warten, eine Ausbildungsstelle zu finden. Da die Zahl der neu angebotenen Lehrstellen sich angesichts der aktuellen Pandemie-Situation deutlich reduziert hat, bietet die FOM Möglichkeit, bereits mit dem Dualen Studium zu beginnen und erst während des Studiums, also parallel, eine Ausbildungsstelle, ein Traineeship oder ein Volontariat zu suchen. Dabei werden die jungen Menschen bei der Lehrstellen-Suche aktiv von der Hochschule unterstützt.

Konzept mit Bewerbungstraining, Tipps für Vorstellungsgespräche und aktivem Networking

Die FOM hat ein eigenes Konzept entwickelt, welches während des Studiums stattfindet: Mit Bewerbungstraining, Tipps für Vorstellungsgespräche und aktivem Networking gibt die Hochschule konkrete Hilfen für die Abiturientinnen und Abiturienten. Bei Webinaren, Tutorials und Online-Workshops sollen die Studierenden Einblicke in Unternehmen und Branchen bekommen. Sie sollen Kontakt zu jungen Auszubildenden und erfahrenen Personalverantwortlichen knüpfen und konkrete Fragen zu einer Ausbildung im Betrieb klären. Wertvoll ist dabei für die jungen Menschen auch das große Netzwerk der Hochschule, in dem über 1000 große und mittelständische Unternehmen aus ganz Deutschland mit der FOM kooperieren. Die FOM ist mit aktuell über 57.000 Studierenden und 32 Hochschulzentren in ganz Deutschland eine der größten privaten Hochschulen Europas.

In schwierigen Arbeitsmarktzeiten eine Perspektive geben

Ziel des Sonderprogramms „Study into the job“ der FOM Hochschule ist es, jungen Menschen auch in diesen schwierigen Zeiten auf dem Arbeitsmarkt eine Perspektive zu geben und dem Fachkräftemangel zu begegnen. „Die jungen Menschen sparen Zeit und können mit einem Dualen Studium zum Beispiel parallel zwei Abschlüsse (Bachelor und IHK-Abschluss) absolvieren. Da das Bachelor-Studium mit dreieinhalb Jahren in der Regel ohnehin etwas länger dauert als eine Ausbildung im Betrieb, ist es kein Problem, bereits mit dem Studium zu beginnen und erst dann mit unserer Hilfe einen Ausbildungsplatz zu finden“, erklärt Dr. Harald Beschorner, Kanzler der FOM-Hochschule Wesel. Dabei sei sowohl eine Ausbildung mit IHK-Abschluss als auch eine rein betriebliche Ausbildung möglich. „Wir möchten die Chancen der jungen Leute auf eine Ausbildungsstelle und einen Studienabschluss erhöhen - und das gerade auch in Zeiten, in denen Auslandsaufenthalte von den frisch gebackenen Abiturienten verschoben werden müssen und die Zahl der neuen Lehrstellen deutlich sinkt.“

Weitere Informationen gibt es unter www.ausmirwirdwas.de oder www.fom.de.