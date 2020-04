Wesel: Fridays for Future arbeitet digital weiter

Wesel In Coronazeiten ist an Demos und Protestversammlungen nicht zu denken. Doch die Fridays for Future-Aktiven in Wesel agieren derzeit digital.

Wesel. Klima war gestern, heute ist Corona? Mathis Kock, der in Wesel die Fridays for future Bewegung mitorganisiert, winkt ab. „Es gibt uns noch“, sagt er. Bundesweit seien die Aktiven vernetzt, würden Online-Seminare organisiert. „Nur die schönste Form, zu Protestieren, und die wirksamste, das ist heute nicht mehr möglich“, sagt er mit Blick auf die teils eindrucksvollen Demonstrationen der jungen Klimaschutzbewegung.

Großveranstaltungen sind dieser Tage nicht möglich

Vor Ort in Wesel müssen sich die Aktiven erst noch neu orientieren, mit den veränderten Bedingungen umgehen. Die Earth Hour am Sonntag, zu der sie eine Aktion geplant hatten, konnte so nicht umgesetzt werden. „Wir hatten uns auch auf den geplanten Streik am 24. April fokussiert, der sollte in ganz Deutschland umgesetzt werden.“ Aber Großversammlungen in diesen Zeiten gehen gar nicht, „selbst wenn bis dahin das Kontaktverbot ausgesetzt sein sollte, wäre das dumm.“ Kock denkt über eine digitale Alternative nach. Ob die aber auch soviel Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde?

Corona, sagt Mathis Kock, das ist eine Ausnahmesituation. Danach wird der Protest wieder aufleben. Ob die Leute jetzt Bus und Bahn meiden und auf das Auto umsteigen können? Ein bisschen Verständnis hat er dafür in diesen Ausnahmezeiten. „Es wäre aber vernünftiger, wenn die Unternehmen generell aus diesen Zeiten lernen. Homeoffice ist eine Alternative dazu, dass Leute durch die halbe Weltgeschichte fahren müssen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen.“