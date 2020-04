Wesel: Im Marien-Hospital laufen Geburten weitgehend normal

Wesel Für Geburten am Marien-Hospital ändert sich wegen der Corona-Pandemie bisher wenig. Auf infizierte Schwangere ist das Krankenhaus vorbereitet.

Aufgrund der Corona-Pandemie laufen viele Dinge gerade anders als gewohnt – auf persönlichen Kontakt wird wo es geht verzichtet, Vorsicht ist das Gebot der Stunde. Besonders in Krankenhäusern werden die Regeln des Social Distancing diszipliniert durchgesetzt, es herrschen Besuchsverbote und nicht dringliche Termine werden verschoben. Für werdende Eltern mag das die Frage aufwerfen: Wie wird eigentlich die Geburt in Zeiten der Coronakrise verlaufen?

Separater Kreißsaal-Eingang erweist sich als Vorteil

„Corona hat bezüglich der Hygienestandards gar nicht so viel verändert“, erläutert Prof. Dr. Stephan Böhmer, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe am WeselerMarien-Hospital. Das liege zum einen an der Architektur des Krankenhauses: Den Funktionsbereich Kreißsaal erreichen werdende Eltern ohne durch das Krankenhaus laufen zu müssen, auch nicht über die Wochenbettstation.

Auch während der Corona-Pandemie können Geburten im Weseler Marien-Hospital weitestgehend normal ablaufen. Der Chefarzt der Gynäkologie, Prof. Dr. Stephan Böhmer, erläutert welche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden. (Archivlbild) Foto: Gerd Heiming / Marien-Hospital Wesel

Stattdessen gibt es einen separaten Eingang, und zwar nicht erst seit Corona: „Was schon immer so war, erweist sich jetzt für uns als Vorteil“, so Prof. Dr. Böhmer weiter. Zwar sei die Wochenbettstation an den Kreißsaal angeschlossen, jedoch nehme diesen Weg keine Frau, die auf dem Weg zur Geburt sei. „Das ist auch wichtig in Nicht-Corona-Zeiten“, sagt der Chefarzt.

Vater dürfen weiterhin bei der Geburt dabei sein

Für etwaige Untersuchungen vor der Entbindung müssen Schwangere allein kommen, bei der Geburt hingegen dürfen Väter weiterhin dabei sein. Das sei im Marien-Hospital schon immer selbstverständlich gewesen, werde aber jetzt „quasi eingefordert“, so Prof. Böhmer. „Die Männer bestehen darauf, gerade in diesen Zeiten bei der Geburt dabei zu sein.“ Mittlerweile sei der Kindsvater in einhundert Prozent der Geburten anwesend. Voraussetzung dafür: „Er muss konsequent dabei sein.“

Grundsätzlich besteht im Kreißsaal keine Maskenpflicht. Das schreiben die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts nicht vor. Weder der werdende Vater noch die Hebamme müssen also während der Geburt im Marien-Hospital Schutzkleidung oder Maske tragen – können es aber auf Wunsch selbstverständlich. „Der Kreißsaal ist kein Risikobereich“, erläutert der Chefarzt dazu.

Alle Beteiligten sind wachsam

Dennoch seien alle Beteiligten sehr wachsam: „In der Geburtshilfe gibt es keine unaufmerksamen Mitarbeiter. Sie haben jetzt nur eine Sache mehr, auf die sie achten.“ So werde der Sicherheitsabstand sehr ernst genommen, wenn er denn möglich ist. Bei der Entbindung seien die 1,50 Meter zwar nicht machbar, der Abstand sei dennoch „gebührend“.

Aber auch die werdenden Eltern seien wegen der Sorge um ihr Kind und auch die eigene Gesundheit „höchst sensibilisiert“ und bemühten sich ihrerseits um Transparenz was vermeintliche Corona-Symptome angeht. Schon beim vorausgehenden Anruf erklärten sie mittlerweile, ob sie die gängigen Anzeichen der Krankheit hätten oder nicht.

Familienzimmer derzeit nicht möglich, Besuch verboten

Der Kontakt zum Kindsvater endet vorerst, wenn Mutter und Kind in die Wochenbettstation wechseln. Eine Unterbringung im Familienzimmer ist aktuell nicht möglich. Besuch war zunächst ganz tabu, seit Montag (27. April) darf aber eine feste Bezugsperson - in der Regel der Kindsvater - für eine Stunde am Tag kommen.

Die Verweildauer sei aber ohnehin kurz, betont Prof. Dr. Böhmer, es gehe im Falle einer normalen und gesunden Geburt um etwa 1 bis 2 Tage, selbst nach einem Kaiserschnitt verließen die Frauen das Krankenhaus durchschnittlich bereits nach 3 bis 4 Tagen. Die Zahl derer habe sich übrigens im Rahmen der Coronakrise nicht verändert, sie liege nach wie vor bei rund 35 Prozent.

Isolierter Kreißsaal für Infizierte steht bereit

Dass die Geburten im Marien-Hospital noch weitestgehend normal ablaufen, liege auch daran, dass es bisher keinen Coronafall in der Geburtshilfe gab, erläutert der Chefarzt weiter. Aber: „Wir sind auf alles vorbereitet. Wir könnten morgen auf einen Knopf drücken und dann wär alles anders.“ Schon jetzt stehe ein isolierter Kreißsaal für infizierte Schwangere bereit, bei zwei Verdachtsfällen sei er auch schon zum Einsatz gekommen. Zwar hatten diese sich im Nachhinein als negativ herausgestellt, allerdings konnten die Geburtshelfer im Marien-Hospital so schon einmal unter den Sicherheitsbedingungen üben.