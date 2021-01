Westnetz Wesel: Innenstadt am Morgen bis zu zwei Stunden ohne Strom

Wesel So einen Wochenstart wünscht sich niemand: Kein Licht, kein Kaffee oder Tee, kein Toast. Weite Teile der City von Wesel stromlos.

Für viele Weseler in der Innenstadt war es kein guter Start in die neue Woche. Der Montag begann nämlich mit einem Stromausfall. Gegen 6.30 Uhr ging in vielen Haushalten und Büros nichts mehr. Es blieb dunkel und die Kaffeemaschine funktionierte natürlich auch nicht.

Kabelfehler als Ursache

Kurz nach sieben seien die ersten Kunden aber wieder mit Strom versorgt worden, sagt Westnetz-Sprecherin Brigitte Hintzen-Elders auf Nachfrage der NRZ. Um 8.30 Uhr folgten dann die restlichen betroffenen Haushalte. Wie viele es waren, vermochte sie nicht zu sagen.

Die Suche nach der Ursache - ein Kabelfehler - lief am Mittag noch mit einem Messwagen. Der Schaden muss irgendwo zwischen Kolping- und Korbmacherstraße liegen, so Hintzen-Elders weiter. P.H.