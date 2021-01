Wesel: Innovative Technologie für den Yachtbau

Wesel Seit 1979 stehen die van der Lindens Jahr für Jahr auf der "boot", anfangs belächelt. 2021 gibt es die Messe nicht, ein Traditionsbruch

Helge von der Linden stand 1979 ein Jahr vor dem Abitur, als seine Eltern Marga und Herbert erstmals einen Stand auf der Bootsausstellung in Düsseldorf buchten. Seitdem ist kein Jahr vergangen, in dem nicht die komplette Familie von der Linden in der letzten Januarwoche auf der weltweit größten und wichtigsten Wassersport-Messe vertreten war. Bis auf 2021.

In dieser Woche, in der die Messe normalerweise stattgefunden hätte, sind die Gefühle aller Mitarbeiter der M. und H. von der Linden GmbH in Wesel gemischt. Der Messestress entfällt, dafür aber auch die Präsentation der Firma als Lieferant innovativer Technologien für den Yachtbau. Sie vermissen den Kontakt zu Kunden oder das Treffen mit Ausstellern und Mitarbeitern der Messe Düsseldorf, die nach vier Jahrzehnten zu einer eingeschworenen, vielfach freundschaftlichen Gemeinschaft zusammengewachsen sind.

Die Geschichte der Firma von der Linden, in der heute neben Helge auch seine Schwestern Inga und Ragnhild sowie Jos Vaes in der Geschäftsführung tätig sind, begann im Jahr 1978. In diesem Jahr eröffnete Marga von der Linden den „Takelladen“ in der Baustraße. Zuvor hatte sie bereits für die Weseler Spedition, deren Prokurist ihr Mann Herbert war, „ehrenamtlich“ einen kleinen Hafenladen mit Schiffszubehör für die Berufsschifffahrt betrieben. Im Takelladen statteten sich nun die privaten Skipper aus, mit Segelbekleidung, Tauwerk, Schäkel, Farben und Technik. Bald schon hatte Marga von der Linden maritime Bekleidung aufgetan, hochwertige bretonische Mäntel des Herstellers Beaudouin waren nicht nur in der Hansestadt eine Novität, sondern wurden auch auf der Boot in Düsseldorf mit wachsender Begeisterung der Kunden verkauft.

Doch wie kam die Einzelhändlerin zu einem Messestand? Herbert von der Linden, seinerzeit SPD-Ratsmitglied, hatte den Kontakt zur Partnerstadt Felixstowe intensiviert, eine Freundschaft zum dortigen Segelclub entstand. Hier erfuhr der Weseler Ratsherr, dass die Werft Whisstock ein Baukastenboot, eine Naja 30, entwickelte, für das man in Deutschland einen Agenten suchte. Sofort war dem Ehepaar klar, dass es eine große Chance darstellte, sich nicht nur auf den Einzel- sondern auch auf den Bootshandel zu konzentrieren. Zumal Sohn Helge Interesse zeigte, Bootsbau zu lernen. Gesagt, getan. Bereits im Januar 1979 stellte der Takelladen die „Naja von Wesel“ in einer der Bootshallen auf der Messe in Düsseldorf aus.

Durch die Zusammenarbeit mit der englischen Werft, die europaweit erstmals im Serienbau mit einem besonderen Epoxidharz arbeitete, wurde von der Linden Lieferant für das West System Epoxy, zudem für Farben wie Awlgrip, Epifanes sowie weitere Marken, die in Fachkreise für Innovation und hohe Qualität im Bootsbau oder in der -sanierung sprechen. Sukzessive verabschiedete sich die Familie vom Einzelhandel und wurde von nun an Importeur und Großhändler. Damit wechselte die Firma auf der Messe von der Boots- in die Ausstatterhalle, die Standgröße vervielfachte sich.

Damals wurde das vorgestellte Material von alten Werftinhabern noch belächelt und in Frage gestellt. Heute arbeiten die meisten großen Yachtwerften mit jenen Werkstoffen. Immer schon hatten von der Lindens einen richtigen Riecher für Innovation und immer hat die komplette Familie mitgezogen – bis heute. „Damals hat meine Tante noch Hunderte von Frikadellen für die Boot gebraten, wir haben Altbier rangeschafft und uns immer auf die Messe gefreut“, erzählt Helge von der Linden. Hier wurde nicht nur verkauft, sondern beraten, Schulungen und Seminare angeboten, Videos über die Verarbeitung der Produkte gezeigt. „Das hatten wir auch für dieses Jahr vorbereitet“, so der Geschäftsführer Helge von der Linden. „Die Verschiebung der Messe auf den April wäre nur eine Notlösung gewesen, denn im April läuft die Saison schon an, die Werften ebenso wie die Eigner wollen ihre Schiffe im Wasser und nicht in der Halle sehen.“ Dabei hätten die von der Lindens in diesem Jahr richtig viel zu bieten gehabt. Denn noch nie wurden so viele Gebrauchtboote verkauft wie im vergangenen Jahr, in dem Flugreisen ausfielen. „Es kamen viele Neukunden, die wissen wollten, wie sie ihr neu erworbenes Schiff wieder auf Vordermann bringen.“ Jetzt wirbt die Firma in Fachjournalen, Internetforen, sozialen Medien und zeigt Videos auf der Firmenwebsite. „Aber es ist eben nicht so wie auf der Messe“, vermisst Helge von der Linden die Boot 2021. Doch auch Vater Herbert fehlt. Zum 40-jährigen Messebesuch der Firma im Januar 2019 gratulierte der Direktor der Boot Düsseldorf, Petros Michelidakis, der Familie persönlich am Stand. Drei Monate später verstarb Herbert von der Linden.

Box: Die erste Naja, von der englischen Werft 1979 erbaut, erwarb eine mit von der Lindens befreundete Familie aus dem Yachtclub Wesel. Nachdem die Naja längere Zeit an Land verbrachte erwarb sie Helge von der Linden zurück und sanierte sie professionell. Heute liegt das 8,90 Meter große Segelboot wieder im YCW am Yachthafen.

Die Firma M. und H. von der Linden GmbH agiert auch europaweit als Generalvertreter von Hightech-Produkten in der Verarbeitung von Epoxidharzen, Lacken und Farben. Sie hat ihren Sitz seit 2009 auf dem Gelände der alten Fischfabrik Lisner im Weseler Hafen.