Wesel: Kunst mit eigener Handschrift im Städtischen Museum

Ein beleuchteter Engel, eine Frau mit ihrem Kind auf dem Arm im Jemen, ein in Gedanken versunkener älterer Herr oder zigfach verbundene Heftschnallen – die eingereichten Werke für den Erna Suhrborg-Preis 2020 dürften die Kunstfreunde begeistern. Die Bewerbungen aus den Bereichen Malerei, Skulptur, Zeichnung, Objekt und Fotografie sind gleichsam spannend wie abwechslungsreich.

Das Städtische Museum zeigt die Werke im Rahmen einer Ausstellung vom 26. Januar bis 8. März in der Galerie im Centrum. Und bis zum 1. März kann das Publikum dann auf einer Karte die Siegerin der insgesamt 19 Künstlerinnen bestimmen. Erstmals wird auch ein Nachwuchspreis vergeben, für den sich 24 Kinder der weiterführenden Schulen beworben haben.

Hohe künstlerische Qualität auch ohne Hochschulstudium

Nach dem Debüt im Jahre 2017 wird nun zum zweiten Mal eine Künstlerin ausgezeichnet, die durch eine hohe Qualität besticht, ohne ein Hochschulstudium abgeschlossen zu haben. „Wir wollen Künstlerinnen vorstellen, die weniger Anerkennung und Aufmerksamkeit erhalten“, sagt Gabriele Suhrborg, Schwiegertochter von Erna Suhrborg, die heute vor genau 25 Jahren in Wesel verstorben ist. „Autodidaktische Künstlerinnen verleihen ihren Werken eine eigene Handschrift.

Die Arbeiten besitzen eine gewisse Tiefe, hier lässt man die Seele sprechen.“ Während eines Hochschulstudiums würde die Kunst dagegen eher in eine bestimmte Bahn gelenkt. Zum anderen wollen die Stifter Gabriele und Hans Dieter Suhrborg der begabten Weseler Künstlerin gedenken. „Auch meine Schwiegermutter hatte Probleme, dass ihre Kunst entsprechend gewürdigt wird.“

Die Erstauflage des Preises war nur kreisweit ausgeschrieben – 27 Künstlerinnen hatten sich beworben. Die Malerin Edith Bein aus Hünxe gewann vor drei Jahren den mit 1000 Euro und einer Ausstellung im Restaurant ART dotierten Preis. Claudia Holsteg-Küpper aus Wesel und Petra Klein aus Moers standen 2017 ebenfalls auf dem Siegertreppchen. Für die Stadt Wesel ist eine Beteiligung selbstverständlich.

Ideale Ergänzung

„Die Möglichkeit einer Einzelausstellung ist für die Reputation von Künstlerinnen ohne Hochschulstudium wichtig“, betonte Bürgermeisterin Ulrike Westkamp, „und diese Chance erhalten sie hier.“ Für die Stadt sei der Kunstpreis eine ideale Ergänzung zu den sonstigen Wechselausstellungen in der Galerie.

Etwas verändert wurden allerdings die Ausschreibungsmodalitäten: So wurde der Suhrborg-Preis im Sommer vergangenen Jahres NRW-weit und nicht mehr nur kreisweit beworben. „Die Resonanz war unerwartet hoch“, freute sich der Beigeordnete Rainer Benien, „aus fast jeder Region haben wir Bewerbungen bekommen.“

Die Künstlerinnen konnten sich online bewerben – aus dem Kreis der fast 50 Künstlerinnen luden die Stifter und Vertreterinnen des Museums nach einer Vorauswahl nun 19 ein. Sie mussten Ausstellungserfahrung nachweisen, zudem eine Erklärung abgeben, kein Studium absolviert zu haben.

Preisgeld und Ausstellung

Und diesmal wird nur eine Künstlerin ausgezeichnet, die sich über ein Preisgeld von 1500 Euro und eine Ausstellung in der Hauptstelle der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe im Herbst freuen kann. Das Preisgeld für die Gewinnerin des Suhrborg-Nachwuchspreises in Höhe von 300 Euro kommt aus dem „Fonds Wesel für Kinder“. Auch dieses Kunstwerk wird in der Sparkasse zu sehen sein.

Ganz nebenbei kann sich auch die Stadt freuen: Anlässlich der Preisverleihung haben die Eheleute Suhrborg dem Museum ein Spätwerk der Malerin geschenkt, das während der Ausstellung im Foyer des Bühnenhauses zu sehen ist. Zudem stellten Karin und Klaus Külkens aus Wesel dem Museum aus ihrem Privatbesitz sechs Bilder als Dauerleihgaben zur Verfügung – die Mutter von Karin Külkens war Malschülerin von Erna Suhrborg.