Wesel: Mehrhoogerin glaubt, Wolf an der B8 gesehen zu haben

Wesel/Hamminkeln. Anita Nobel aus Hamminkeln-Mehrhoog hat ein wolfsähnliches Tier in Wesel auf einem Radweg entdeckt. Dann sei das Tier im Wald verschwunden.

NRZ-Leserin Anita Nobel ist noch ganz aus dem Häuschen. Die Mehrhoogerin war am Donnerstagmorgen um kurz vor zehn mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 8 Richtung Wesel unterwegs, weil sie zum Zahnarzt musste.

Da entdeckte sie plötzlich ein wolfsähnliches Tier, das auf dem parallel verlaufenden Radweg stand, gleich an der großen Kurve in der Nähe der Gaststätte. Es war ein Wolf, ist sie sich sicher. Sie hielt direkt an, warnte noch einen entgegenkommenden Busfahrer mit der Lichthupe, der sofort abbremste, und stieg aus.

Mehrhoogerin rief in ihrer Euphorie die Polizei an

„Es war ein wunderschönes Tier“, sagt sie anschließend im Gespräch mit der NRZ und bereut es sehr, dass sie keine Handyfotos gemacht hat. Es habe zunächst aufmerksam den Verkehr beobachtet, sei dann ein Stück neben dem Radweg entlang gelaufen, bevor es schließlich im Wald verschwand.

In ihrer Euphorie rief Anita Nobel auch bei der Polizei an, die ihre Freude nicht so teilen konnte und ihr mitteilte, dass es sich um ein freilebendes Tier handelt. Die Mehrhoogerin ist dennoch begeistert, dass sie diese seltene Begegnung hatte. Es habe sich um einen sehr großen Wolf gehandelt, erzählt sie, und, dass es traurig wäre, wenn ihm etwas passieren würde. (P.H.)