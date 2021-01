Wesel: Mopedfahrer bringt Radlerin zu Fall und fährt davon

Wesel Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 17.45 Uhr im Glacis nahe der Fischertorstraße. Hat jemand etwas beobachtet?

Am Neujahrstag gegen 17.45 Uhr befuhr eine 21-jährige Fahrradfahrerin aus Wesel von der Fischertorstraße die Glacisanlage in Richtung "Am Westglacis". Nach Angaben der Polizei wurde sie dort von einem bislang unbekannten Mopedfahrer überholt und dabei berührt.

Graue Jogginghose und Wollmütze

Die Frau kam zu Fall und verletzte sich bei dem Sturz leicht. Der Mopedfahrer hielt an, schimpfte und fuhr dann unerkannt in Richtung Kreishaus davon.

Er ist 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Der Mann trug eine schwarze Regenjacke mit Kapuze, eine graue Jogginghose, einen blauen Einwegmundschutz sowie eine graue Wollmütze, aber keinen Helm.

Moped ohne Kennzeichen

Laut Polizei sprach er akzentfrei Deutsch. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein älteres, schwarzes Moped ohne Kennzeichen.

Kann jemand zu dem Vorfall etwas sagen? Sachdienliche Angaben bitte an die Polizeiwache Wesel, Telefon 0281-107-1622.