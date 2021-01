Wesel: Parken und pendeln wird komfortabler

Der Schotterbereich an der Friedenstraße, der zu einem komfortablen Pendlerparkplatz ausgebaut wird, ist abgesperrt. Denn zunächst muss der Bewuchs beseitigt werden.

Wesel Bequem mit dem Auto auf einen Gratis-Parkplatz am Bahnhof fahren, um dann den Zug zur Arbeit zu nehmen - in Wesel genießen das viele.

Es hat sich in den vergangenen Jahren viel rund um den Weseler Bahnhof getan. Zahlreiche der einst unbefestigten Flächen sind zu ausgebauten Parkplätzen geworden, die vor allem Bahnpendler nutzen.

Doch häufig müssen sie am Morgen dennoch Ausschau halten und auf eine Lücke zwischen den geparkten Fahrzeugen hoffen, so beliebt ist das Angebot bei den Auspendlern. Gut 6000 sind es in Wesel, wobei natürlich nicht alle mit der Bahn reisen und zuvor mit dem Auto zum Bahnhof kommen.

Vorarbeiten für den neuen Parkplatz haben begonnen

Mitte des Jahres werden weitere 64 Stellplätze hinzugekommen sein, die an die bereits bestehende Park- und Ride-Anlage „Richelswiese“ im Bereich der Friedenstraße/Kurt-Kräcker-Straße anschließen.

Am Donnerstag begannen die ersten Vorarbeiten. Es wurden Gehölze an der Schotterfläche beseitigt, die nach der Fertigstellung wieder ersetzt werden.

Sie wollen keine Nachrichten aus Wesel, Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck verpassen? Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter.

365.000 Euro kostet der neue Parkplatz, 90 Prozent, also 328.700 Euro, zahlt der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), der davon dann natürlich auch profitieren wird.

Parkinformationssystem soll kommen

Damit kann entlang der Friedenstraße demnächst auf fast 350 Flächen ein Auto abgestellt werden. Hinzu kommen die Parkplätze auf der der Innenstadt zugewandten Seite. Hier wurden vor gut sechs Jahren, im Dezember 2014, 167 Stellplätze auf einer 6000 Quadratmeter großen Fläche freigegeben, links vom Bahnhofsgebäude, unmittelbar vor der Fahrradstation der Sozialpsychiatrischen Initiative Xanten (Spix). Sie haben alle eine Breite von 2,50 Meter, die sieben Behindertenparkplätze sind jeweils 3,50 Meter breit.

Damit Auspendler, die mit dem Auto zum Bahnhof fahren, nicht unnötig lange nach einer Parklücke suchen müssen, wurde schon mehrfach - wie in anderen Städten üblich - ein Parkinformationssystem gefordert. Zuletzt war dies 2019 der Fall, getan hat sich seither aber nichts. Auch die angedachte App, auf der sich leicht feststellen lassen würde, was noch an freien Plätzen im Angebot ist, gibt es noch nicht.

Parkplatz-App ist noch in der Findungsphase

Dabei hat der VRR genau dies gefordert, wenn er den neuen Parkplatz fördert. "Wir sind noch in der Findungsphase" sagt Michael Blaess von der Stadt Wesel und betont, dass man immer wieder nach einem geeigneten Unternehmen gesucht habe, das dies übernimmt. Bisher sei man aber noch nicht fündig geworden. Dabei gehe es zunächst ausschließlich um die 64 neuen Parkplätze, für die die "elektronische Auskunft zur Belegung der Stellplätze" gelte. Und: Das Angebot müsse den Bürgern kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Später könne man die App-Nutzung möglicherweise auch auf die anderen Pendler-Parkplätze an der Friedenstraße sowie auf das Angebot Richtung Stadt ausweiten.