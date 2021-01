Wesel: Pkw kommt von Fahrbahn ab - zwei Schwerverletzte

Die beiden jungen Männer erlitten schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild)

Wesel Zwei Männer aus Hamminkeln wurden am Donnerstag bei einem Unfall in Wesel schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer wurden am Donnerstagabend bei einem Autounfall in Wesel schwer verletzt. Der Pkw war nach Angaben der Polizei gegen 19.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Ermittlungen dauern an.

Die beiden Männer seien auf der Bislicher Straße in Fahrtrichtung Mühlenfeldstraße unterwegs gewesen. Warum der 19-jährige Fahrer kurz vor der Mühlenfeldstraße offenbar die Kontrolle über den Pkw verlor, ist unklar. Die beiden Männer aus Hamminkeln erlitten schwere Verletzungen. „Während der 19-Jährige Fahrer noch den Notruf absetzen konnte, war sein Beifahrer nicht mehr ansprechbar", schreibt die Polizei.

Die Männer wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bislicher Straße war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Das Fahrzeug sei sichergestellt worden.