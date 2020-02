Wesel: Pläne für mehr Leben in der Innenstadt

Immer mehr Barber-Shops, Handyläden, Shisha-Bars und Tätowierungsstudios - diese Entwicklung in der Weseler Innenstadt beobachtet nicht nur CDU-Fraktionsvorsitzender Jürgen Linz kritisch.

Auch CDU-Parteichef und - Bürgermeisterkandidat Sebastian Hense hat festgestellt, dass die Vielfalt der Geschäfte nicht mehr so ist wie früher. Wohin soll das führen? Darum ging es bei der offenen Fraktionssitzung der Christdemokraten, zu der auch Einzelhändler eingeladen waren.

Eine Bestandsaufnahme lieferte eingangs der städtische Wirtschaftsförderer Johannes Opgen-Rhein. 140 Ladenlokale gibt es in der Fußgängerzone, elf davon stehen leer. 56 Läden sind auf der Kreuz-/Korbmacherstraße zu finden, fünf Immobilien im Erdgeschoss nicht belegt. Auf der Brückstraße, wo Intertoys vor gut einem Jahr auszog, fallen die Leerstände besonders auf. Und je nachdem, wer Eigentümer eines Gebäudes ist, „ist da schwer dranzukommen“, so Opgen-Rhein.

Im Falle von Intertoys sei die Stadt allerdings vorzeitig aktiv geworden, doch „wir können Eigentümer nicht zwingen“. Deshalb kam der Wunsch nach einer Projektgesellschaft auf. Sie könnte leerstehende Gebäude für die Stadt kaufen, die sie dann wiederum an Interessenten verkauft, die die Immobilie auch wirklich nutzen möchten.

So manches Geschäft steht leer. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Für Stefanie Steinhauf von der Immobilien- und Standortgemeinschaft Domviertel sind die Leerstände haarsträubend. Sie möchte, dass ein vernünftiges Bild geschaffen wird, etwa durch das Abkleben von Schaufenstern. Und mehr noch: Die Fachfrau vom Modehaus Babiacki plädiert für eine bessere Gestaltung der Plätze, denn dann kämen attraktive Mieter und Händler. Beispiel Kornmarkt: Der Platz müsse völlig neu überdacht werden, sowohl die Verkehrsführung als auch der ruhende Verkehr.

Als weitere Stichworte nennt sie Barrierefreiheit und Gratis-WLAN. Zudem macht sich Steinhauf für eine Park-App stark, die, so Linz, aber bereits bei der Stadtverwaltung in Arbeit sei. Dasselbe gilt für eine Bezahl-App in Sachen Parken, wie der Beigeordnete Klaus Schütz mitteilte. Wesel habe attraktive Parkmöglichkeiten mit der Brötchentaste, die 30 Minuten kostenloses Parken ermöglicht, dem freien Parken ab 16 Uhr sowie an Samstagen. Das Problem sei: Viele wissen das nicht.

Wolfdietrich Degler, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Wesel und Inhaber von Barrique, hätte gern eine Präferenzliste, die abgearbeitet wird. So fehle nach dem Weggang von Saturn ein Elektrofachhandel in der City, der vielleicht durch die Zusammenlegung von zwei Ladenlokalen Platz finden könnte. Darüber hinaus sei das Einzelhandelskonzept, das unter anderem festlegt, welche Branchen innenstadtschädlich sind, auf einem guten Weg.

Dabei ist sich Stefanie Steinhauf sicher, dass mindestens 20 Prozent zuviel an Einzelhandelsfläche in der Innenstadt vorhanden ist. Der Bereich müsse besser durchmischt werden, etwa auch durch Wohnmöglichkeiten und Dienstleistungsangebote im Erdgeschoss. Nur so könne Leben in der Stadt gehalten werden. Und Jürgen Linz betonte, dass oben nicht immer Wohnraum, sondern auch Büros und Arztpraxen Platz finden könnten.