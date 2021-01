Wesel: Wettbüros bleiben trotz Lockdown geöffnet

Wesel. Während ein Großteil der Geschäfte im Lockdown schließen muss, dürfen Wettbüros weiter ihre Kunden empfangen. Auch in Wesel.

Ob Wettspiel auch in Corona-Zeiten unverzichtbar sein muss, darüber kann man sicherlich trefflich streiten. In Duisburg jedenfalls berichteten zuletzt mehrere Bürger von angeblichen Schlangen vor den Wettanbieter-Geschäften. Auch in Wesel gibt es zwei Wettbüros, an der Dinslakener Landstraße und an der Beguinenstraße, die derzeit geöffnet sind.

"Drei Besucher dürfen bei uns gleichzeitig ins Geschäft, können kurz ihren Wettschein abgeben und müssen dann wieder gehen", berichtet eine Mitarbeiterin im Wettbüro an der Dinslakener Landstraße. Geöffnet ist hier also unter den gültigen Zutrittsbeschränkungen.

Laut Corona-Schutzverordnung erlaubt

Völlig korrekt - denn in der aktualisierten Fassung der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW vom 10. November heißt es: "In Wettannahmestellen, Wettbüros und so weiter ist nur die Entgegennahme der Spielscheine, Wetten und so weiter gestattet. Ein darüber hinausgehender Aufenthalt in den betreffenden Einrichtungen (etwa zum Mitverfolgen der Spiele und Veranstaltungen, auf die sich die Wetten beziehen) ist unzulässig. Die Anzahl von gleichzeitig in den Geschäftsräumen anwesenden Kundinnen und Kunden darf eine Person pro zehn Quadratmeter nicht überschreiten.“

Kontrolle durch die Stadt Wesel

Die Stadt Wesel hat die beiden Wettbüros Ende des Jahres kontrolliert - und wird es auch noch einmal während des Januars tun.

"Es gab keinerlei Grund zur Beanstandung, es war nichts Auffälliges festzustellen", bestätigte Gerd Füting vom Ordnungsamt. "Glücklicherweise geht hier alles etwas ruhiger zu."

Erfreulicherweise könne man feststellen, dass sich die Bürger auch andernorts - wie beispielsweise in der Fußgängerzone - an die Vorschriften halten würden. Ohnehin seien deutlich weniger Leute unterwegs als noch während des ersten Lockdowns, was auch an der kalten Witterung liege.

