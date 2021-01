Wesel: Wie aus dem Kistenverkauf ein Hofladen wurde

Wesel Der Obst- und Gemüsegroßhandel Knorth am Schepersfeld bietet zweimal in der Woche einen Verkauf für Privatkunden an - mit Erfolg.

Mit dem Auto vorfahren, Fensterscheibe herunterlassen, sagen, was man möchte, 20 Euro überreichen und schon wandert die Kiste in den Kofferraum. So war es beim ersten Lockdown beim Obst- und Gemüsehändler Knorth am Schepersfeld. Wahlweise gab es damals eine Obst-, eine Gemüse- oder eine gemischte Kiste - kontaktlos und mit Maske, versteht sich. Das Drive-In-Angebot kam gut an, doch nach und nach flachte das Interesse wieder ab, sagt Jan Knorth.

Also neu nachdenken und ein wenig anders durchstarten in diesen anderen, ungewissen Zeiten. Die gepackten Kisten gibt es bei dem Großmarkt, der bis zur Corona-Krise ausschließlich Gastronomiebetriebe und Großküchen beliefert hat, auch weiterhin. Doch noch viel mehr. Es entstand ein großzügiger Hofladen mit Holz und Deko an den Wänden sowie zahlreichen Kisten mit Ware.

Neuer Hofladen am Schepersfeld wird gut angenommen

Nun kann hier jeder auch alles nach seinen Wünschen zusammenstellen oder einfach so einkaufen. Ein Apfel hier, eine Gurke dort und eine Ananas zum Beispiel. Vielleicht auch einfach nur ein Salat. "Shop to go", nennt Jan Knorth die Corona-Idee, die bestens angenommen wird.

Immer dienstags und freitags von 10 bis 17 Uhr öffnet der Hofladen Knorth, Am Schepersfeld 36, - und die Kunden kommen. Immer mehr, so Jan Knorth, dessen Frau Nicole im August die Geschäftsführung von ihrem Vater Ulrich übernommen hat. Insgesamt arbeiten 60 Menschen in dem Weseler Unternehmen, das es seit 1967 gibt, darunter auch Sebastian und Fabian Knorth.

Obst- und Gemüsehändler Knorth liefert bis Kassel und Koblenz

Rund um die Uhr ist jemand bei den Knorths aktiv. Morgens um vier geht's los und auch in der Nacht ist noch nicht Schluss. Dann wird die Ware ausgeliefert. Das Waldhotel Tannenhäuschen in Wesel und das Landhaus Ridder in Dingden-Lankern gehört genauso zu den Kunden wie viele weitere in einem großen Umkreis, darunter auch Schulcaterer. Der Bereich umfasst das Areal bis Kassel, Koblenz und Cloppenburg.

Doch zurück zum Hofladenverkauf in Wesel: Hier liegt alles fein sortiert in Kisten und sieht zum Anbeißen aus. Vieles kommt aus den Niederlanden, ist aus aller Welt in Rotterdam gelandet, manches stammt auch aus der Region. Zurzeit zum Beispiel Äpfel der Sorte Pinova aus Brünen und Kartoffeln aus Alpen. Während der warmen Jahreszeit sind es deutlich mehr Produkte.

Maniok-Wurzeln und Pariser Champignons

Bei Knorth wird Wert auf gute konventionelle Ware gelegt, nur geschälte Biokartoffeln für Gastronomie und Großküchen gibt es. "Und es ist wichtig, dass das Obst auch schmeckt und nicht nur der Preis entscheidend ist", fasst Jan Knorth zusammen. Dazu sind Dinge erhältlich, die es nicht in jedem Supermarkt gibt. Der Sakura-Mix zum Beispiel, sprich: bunte Kresse, oder Romanesco, Maniok-Wurzeln und Pariser Champignons. Die wachsen laut Jan Knorth in den Katakomben der französischen Metropole, sind ein bisschen teurer als die übliche Ware aus Holland, haben dafür aber mehr "Fleischanteil" und ein besonderes Aroma. Auch die Roscoff-Zwiebeln lobt Knorth. Sie sind Schalotten ähnlich, nur größer, aber mild mit etwas Süße und sehr bekömmlich, so der Obst- und Gemüsefachmann.

Trüffelkartoffeln gehören genauso zum Angebot wie die kleinen Drillinge, die sich geviertelt oder halbiert zusammen mit Möhren, Pastinaken und Petersilienwurzeln prima im Backofen zubereiten lassen. Mit Kräutern und Öl beträufeln und das Ganze auf dem Blech 40 Minuten lang bei 200 Grad garen lassen, empfiehlt Jan Knorth und zeigt ein Foto vom fertigen Gericht auf seinem Handy, das Appetit macht.

Zu Corona-Zeit sind Hobbyköche sehr aktiv

Er hat festgestellt, dass gerade in Corona-Zeiten viele Hobbyköche aktiv sind, die auch mal was Besonderes suchen. Frischer Kurkuma war es zum Beispiel kürzlich. Knorth hat den Gelben Ingwer besorgt.

Zu diversen Anlässen kann man für zehn Euro auch eine Single-Box bekommen oder für zwanzig eine Vita-Box. Im Sommer gab es eine Grill-, zwischen den Jahren eine Raclette-Box. "Wir lassen uns immer wieder etwas einfallen", freut sich Jan Knorth über den Erfolg, den die Familie nun auch beim Privatkunden hat.