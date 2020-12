Weseler Bahnhof bekommt speziellen Anti-Corona-Lack

Wesel Der Bahnhof in Wesel ist einer von 209 in Nordrhein-Westfalen, bei dem Treppen und Aufzüge mit einem Anti-Corona-Lack behandelt werden.

Wesel. Mehr Schutz gegen das Coronavirus: Wie die hiesige Landtagsabgeordnete Charlotte Quik berichtet, werden in den kommenden Wochen Bahnhöfe mit einem innovativen Anti-Corona-Lack ausgestattet – so auch die Bahnhöfe in Wesel, Dinslaken und Moers.

Dort werden häufig genutzte Kontaktflächen wie Handläufe mit dem speziellen Lack beschichtet. Dieser beseitigt laut Quik rund 99,9 Prozent aller Keime und Bakterien – vor allem aber eben auch Corona-Viren. So kann die Gefahr von Schmierinfektionen auf den Bahnhöfen minimiert werden.

209 Bahnhöfe in NRW werden mit dem Lack behandelt

Das Land finanziert die Maßnahme aus dem Sonderprogramm kommunale Verkehrsinfrastruktur ÖPNV mit insgesamt 200.000 Euro. Bis Ende Februar sollen in ganz Nordrhein-Westfalen an 209 Bahnhöfen 700 Treppen sowie Bedienfelder von 400 Aufzügen mit dem Lack behandelt sein.

„Der Einsatz eines speziellen Anti-Corona-Lacks in den NRW-Bahnhöfen zeigt einmal mehr die innovative Kraft, die in unserem Land steckt. Viele Menschen nutzen täglich die Bahnhöfe in Wesel, Dinslaken und Moers. Sie sind wichtige Knotenpunkte des täglichen Lebens“, so die Landtagsabgeordnete.

Die Landesregierung verfolge das Ziel, ein größtmögliches Maß an Sicherheit zu bieten, und zwar ausdrücklich auch für jene, die eben nicht im Homeoffice arbeiten und zu Hause bleiben können, sondern bei der Arbeit vor Ort gebraucht werden.