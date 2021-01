Weseler Hans van de Sand hält die Fitness-Truppe zusammen

Wesel Der Ehrenamtspreisträger turnt nicht nur mit den Senioren der Gymnastik-Schule, sondern sorgt auch sonst für Leben in der Bude.

Durch Zufall wurde der 82-jährige Hans van de Sand vor 14 Jahren zum Leiter der Turngruppe „fit ab 40“ der Gymnastik-Schule Wesel. Dabei suchte er doch nur eine weitere Sportart neben der Wassergymnastik. Was klein anfing, ist nun zu einer umfangreichen Arbeit geworden, für die sich die Mitglieder sehr dankbar zeigen und ihn im Frühjahr zum Ehrenamtspreisträger vorschlugen. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Wesel stimmte zu, dass van de Sand eine Anerkennung für seine langjährigen Dienste verdiente und verlieh ihm im Dezember den Preis für ehrenamtlich engagierte Bürger.

Nicht nur turnen, sondern auch kochen

Jeden Donnerstagabend treffen sich die Mitglieder der männlichen Seniorengymnastikgruppe, die alle zwischen 50 und 80 Jahre alt sind, zum gemeinsamen Turnen, darunter natürlich auch van de Sand. Doch die etwa 15 Mitglieder finden dadurch nicht allein eine sportliche Betätigung, sondern bekommen durch die Organisation von dem gebürtigen Büdericher ein ganzjähriges Freizeitprogramm geboten: Im Januar trifft sich die Gruppe normalerweise zum Neujahrsspaziergang und im November zum Abschlussessen. Dazwischen finden während des Jahres zahlreiche andere Programmpunkte statt wie Fahrradtouren oder Besuche in regionalen Einrichtungen wie das Haus Esselt in Hünxe oder die Stiftung Lühlerheim.

Immer etwas Neues lässt sich van de Sand einfallen: So erfreute sich zum Beispiel auch ein Kochkurs, bei dem die Senioren ihre Partnerinnen bekochten, großer Beliebtheit. Ganz besonders fiebern die Mitglieder dem jährlichen dreitägigen Ausflug im September entgegen. Dieses Jahr ging es zu diesem Anlass für rund 40 Personen in das Münsterland, um unter anderem Münster, Osnabrück, Warendorf und das Schloss Neukirchen kennenzulernen. Immer wieder beliebt als Destination ist auch die Niederlande bei den Teilnehmern. Noch 2018 steuerte die Gruppe das Ijsselmeer an und lernte, so die Stimmen der Mitglieder, „die Niederlande erst richtig kennen“.

Zu den Veranstaltungen sind nicht nur die Männer eingeladen, sondern auch die Partnerinnen oder andere Gäste. Dadurch entsteht , die alle untereinander gerne gemeinsam ihre Zeit miteinander verbringen. Die Touren und Ausflüge erfordern dabei eine umfangreiche Planung, für die allein der Ehrenamtspreisträger verantwortlich ist: „Die Arbeit macht mir Spaß, weil es mich selbst interessiert und ich dadurch noch viel lerne“. Die Ideensammlung, Planung, Organisation und anschließende Umsetzung sei eine gute Beschäftigung für den Winter, in dem er seinen Hobbys wie Fahrrad fahren oder im Garten arbeiten nicht nachgehen könne.

Alle warten auf das Ende der Pandemie

Ganz wichtig sei es für van de Sand keine Standardtouren anzubieten, sondern genügend Inhalt zu bieten. So sammelt er jeder Zeit neue Ideen für zukünftige Touren in zwei oder drei Jahren, denn seine Ausflüge benötigen einiges an Vorlaufzeit. Doch da macht Corona zurzeit einen Strich durch die Rechnung. Nach der Tour ins Münsterland, die glücklicherweise stattfinden konnte und den Senioren eine Abwechslung zur Pandemie bot, mussten andere Programmpunkte ins Wasser fallen. Nicht nur die Senioren, sondern auch van de Sand selbst wartet sehnlichst darauf, seine ehrenamtliche Arbeit wieder im vollen Umfang aufnehmen zu können.

Ganz nach dem Motto der Gymnastik-Schule Wesel „Sport für Jedermann“ freut sich die Seniorenturngruppe jeder Zeit über neue Mitglieder. Jeder Mann zwischen 40 und 80, der auf der Suche nach einer Freizeitbeschäftigung ist kann also donnerstags abends von 20 bis 21.30 Uhr in der Erich-Kästner-Halle der Schule am Ring vorbeischauen.