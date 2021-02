Karneval im Lockdown

Wesel. Pandemie und Lockdown stehen im krassen Gegensatz zum Karneval. So ist die Stimmung bei den Vollblut-Karnevalisten der Weseler Vereine.

11.11 Uhr, Korken knallen, Luftschlangen fliegen, der Sekt fließt in Strömen - „Heeelau!“. So würden es sich Karnevalisten in diesen Tagen wünschen. Doch die Corona-Pandemie und der harte Lockdown lassen Karneval in gewohnter Form nicht zu. Aber was machen die Jecken an diesen, für sie heiligen Tagen?

„Im Karneval geht es ums Zusammenkommen. Das Homeoffice ist sozusagen karnevalsfeindlich“, sagt Winfried Letzner, Vizepräsident des Elfersrats der Kolpingfamilie Wesel. Der sonst so aktive Weseler Karnevalsverein konnte durch die Pandemie ihre traditionelle große Kolping-Sitzung nicht abhalten. Einzig der ganz kleine private Rahmen und Social Media bleiben den Jecken, um zumindest etwas Karnevalsstimmung zu erreichen.

Prinzenpaar auf zwei Jahre

„Karneval findet im Herzen statt, dazu braucht es nicht zwangsläufig große Veranstaltungen“, sagt André Nitsche, der Prinz des Carnevals-Ausschusses Wesel (CAW). Er und seine Frau Susanne Nitsche sind zwar offiziell noch nicht proklamiert, aber „irgendwie dann doch“ das offizielle Prinzenpaar in diesem Jahr. Ausnahmsweise bleiben sie das aber auch noch ein Jahr länger, denn von ihrer Regentschaft hatten sie in dieser Session noch recht wenig.

Das Prinzenpaar Andre und Susanne Nitsche im Foyer vom Weseler Rathaus. Unter normalen Umständen würde hier an Altweiber der Straßenkarneval eingeläutet werden. Foto: Markus Weissenfels / FFS

Dieses Jahr verbringen sie die Karnevalszeit mit ihrem kleinen Sohn zwangsläufig zusammen zu Hause. „Man kann Karneval auch alleine im kleinen Kreis feiern.“ Es wird festlich geschmückt, die Karnevals-Playlist gehört, Sekt getrunken, „Ein Herz und eine Seele“ geschaut und Krapfen werden gebacken. „Dass Karneval für uns ausfällt, ist nur ein kleines Opfer, denkt man an die vielen Gewerbetreibenden und Menschen, die mit Karneval ihren Unterhalt verdienen.“

Auch die Prinzengarde hat in diesen Tagen deutlich weniger auf dem Kalender stehen. Genauer gesagt ist der Kalender komplett frei – zumindest aus närrischer Sicht. „Auf der Arbeit wird man sich wahrscheinlich freuen, dass ich nicht die kompletten Karnevalstage weg bin, so wie sonst üblich“, erklärt Christian Herbers, der Kommandeur der Prinzengarde. Im Normalfall würde die Garde das Prinzenpaar auf Schritt und Tritt begleiten und einen Auftritt nach dem anderen hinter sich bringen.

Schwelgen in Erinnerungen

Dieses Jahr steht aber alles unter dem Motto #karnevalimhomeoffice und die Prinzengarde findet man hauptsächlich in den sozialen Medien. Auf Facebook und Instagram schwelgen sie in Erinnerungen an fröhlichere Zeiten und stellen ihre einzelnen Mitglieder der Reihe nach online vor. Für Christian Herbers kommt eine „Online-Session“ aber nicht an den richtigen Karneval heran. „Gemeinsam mit dem Prinzenpaar und der Garde im Bus von Veranstaltung zu Veranstaltung zu fahren und zu singen – dieses Gemeinschaftsgefühl ist nicht zu ersetzen.“

„Nächstes Jahr wird`s dafür umso toller! Da müssen wir alles geben und was Großes auf die Beine stellen.“ Mit dieser Einstellung geht CAW-Präsident Ludger Becker durch diese ganz andere Session. Ein wirkliches Programm für Karneval wird es in diesem Jahr unter den gegebenen Umständen nicht geben. Ludger Becker: „Wir haben uns schon so viele Dinge ausgedacht. Aber was man heute plant, kann man morgen ja direkt wieder verwerfen.“

Zumindest wird an Aschermittwoch aber die Spendenaktion des Weseler Prinzenpaars öffentlich abgeschlossen. Geplant ist eine coronakonforme Übergabe der gespendeten Summe an den Förderverein Kinderpalliativmedizin Löwenzahn & Pusteblume. Hierfür hat das fleißig Prinzenpaar selbstgestaltete Session-Anstecker verkauft.