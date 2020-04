Weseler Mensing-Filiale hat freiwillig wieder geschlossen

Wesel Das Modehaus hatte am Montag sein Erdgeschoss geöffnet, um so die Regelung einzuhalten, dass nur Geschäfte bis 800 Quadratmeter geöffnet werden.

Das Modehaus Mensing hat seine Weseler Filiale an der Hohe Straße wieder geschlossen. Am Montag hatte das Bottroper Unternehmen seine Filialen in NRW geöffnet. Allerdings , um die NRW-weite Regelung einzuhalten, dass nur Einzelhändler, die weniger als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben, für die Kunden während der Coronakrise wieder geöffnet werden dürfen.

Mensing-Marketingleiterin Sabine Brüns hatte diesen ungewöhnlichen Schritt damit begründet, dass es schlichtweg eine Wettbewerbsverzerrung sei, dass Bekleidungsgeschäfte in anderen Bundesländern öffnen dürfen und NRW das nicht erlaube. Eine Argumentation, der sich die Stadt Wesel nicht angeschlossen hatte.

Stadt hat beim Ministerium nachgefragt

Nachdem die Verwaltung von Mensing in Kenntnis gesetzt worden war, dass das Unternehmen beabsichtigt, seine Weseler Filiale zu öffnen, hatte die Stadt bereits darauf hingewiesen, dass sie eine andere Rechtsauffassung vertrete, so Ordnungsamtsleiter Gerd Füting gegenüber der NRZ. Sicherheitshalber habe man aber noch einmal den Fall ans NRW-Gesundheitsministerium zur Klärung gereicht.

"Die Antwort steht noch aus", so Füting. Warum Mensing nun seine Filiale plötzlich wieder geschlossen hat, weiß Füting nicht: "Wir als Stadtverwaltung haben das nicht veranlasst."