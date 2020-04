Weseler Unternehmen vertreibt Coronatests in die ganze Welt

Wesel Servoprax in Wesel bietet einen Test an, der akute Erkrankungen an Covid-19 und bereits überstandene nachweist. Die Nachfrage ist enorm.

Coronatests sind eine gefragte Ware, auf der ganzen Welt. Sie sind kaum so schnell zu produzieren, wie sie nachgefragt werden. Das erfährt derzeit die Firma Servoprax am Schornacker in Wesel hautnah. Sie vertreibt spezielle Tests, die feststellen ob jemand akut an Covid-19 erkrankt ist, aber auch, ob die Person infiziert war und nun immun ist. Letzteres ist wichtig für alle Berufe, die engen Kontakt mit Menschen nicht vermeiden können: Polizisten, medizinisches Personal, Supermarktangestellte und viele mehr. Sie erhalten die Gewissheit, ob sie niemanden mehr infizieren können und auch selbst nicht mehr in Gefahr sind.

Das Ergebnis ist in zehn Minuten ablesbar

Daniela Gründken, Produktmanagerin bei Servoprax, erläutert, wie das Verfahren funktioniert. Das Servoprax-Produkt arbeitet nicht mit Abstrichen aus dem Mundraum. Sie demonstriert: Ein kleiner Pik in den Finger, etwas Blut auf das Testfeld und zehn Minuten warten. Erscheint eine Linie bei dem Stichwort IgM – Ig steht für Immunglobulin – heißt das, jemand ist akut an Covid-19 erkrankt. Erscheint sie im unteren Teil der Anzeige bei IgG, dann hat der Körper die Krankheit bereits hinter sich, Gründken nennt das das Gedächtnis des Körpers. Der Test ermittelt die Antikörper im Blut. Erscheint nichts, ist der Mensch nicht an Covid-19 erkrankt und war es auch nie.

Einsetzbar ist er laut Gründken bei Menschen, die bereits seit rund fünf Tagen Symptome haben, um eine akute Erkrankung an Covid-19 festzustellen. Das Abstrichverfahren (PCR) sei dann voraussichtlich nicht mehr zuverlässig, das sei sinnvoll um vor oder am Anfang einer Erkrankung zu testen. Die Stärke des Weseler Produkts liegt in der Phase nach Ausbruch einer Krankheit.

Ziel ist eine Produktion von 30.000 Exemplaren pro Tag

Der Weseler Test ist schnell und mit rund 20 Euro vergleichsweise preiswert und liefert schnelle Ergebnisse. Hergestellt wird er in einem Partnerunternehmen in Weimar, das derzeit täglich 15.000 Exemplare produziert und kurzfristig auf 30.000 kommen will, um die enorme Nachfrage zu erfüllen. Das sei durchaus machbar, erläutert Daniela Gründken, es wird rund um die Uhr produziert.

In Bayern ist eine ganze Rettungswache getestet worden, berichtet sie. Dort hat man die Initiative „Unternehmen contra Corona“ gegründet, der sich Servoprax jetzt anschließt. Die Testertüten sind mit einem Code ausgestattet, mit seiner Hilfe können sich die Nutzer anonym in eine Datei eintragen: Sie geben ihr Ergebnis, Geschlecht, Alter und Postleitzahl an. "Wir erhoffen uns davon weltweite Daten, die Auskunft über die Verbreitung des Virus geben.“

Die Firma Servoprax ist mit drei Standorten in Wesel vertreten, zwei Am Schornacker und einer Am Marienbusch. Das Unternehmen beschäftigt 200 Menschen und ist seit rund 40 Jahren in Wesel vertreten. Vorstandsvorsitzender ist Ulrich Mölders.