Weseler werden 289 Missbrauchsfälle vorgeworfen

Wesel/Duisburg. Der 52-Jährige soll sich laut Anklage über drei Jahre an fast jedem Wochenende an seiner damals 14 bis 17 Jahre alten Tochter vergangen haben.

Ein 52-jähriger Weseler muss sich vor dem Landgericht Duisburg wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen verantworten.

Ihm wird vorgeworfen, sich in 289 Fällen an seiner damals 14 bis 17 Jahre alten Tochter vergangen zu haben. Laut Anklage sollen die Taten zwischen Dezember 2013 und Ende 2016 in der gemeinsamen Wohnung in Wesel geschehen sein. An jedem Wochenende soll es demnach zu zwei Straftaten gekommen sein.

Weil die Jugendliche mehrere Monate zwischendurch allerdings nicht in dieser Wohnung war, wurde die Zahl von 289 Taten rechnerisch ermittelt. Kurz nach dem Prozessauftakt wurde die Verhandlung schon wieder ausgesetzt.

Grund dafür ist, dass der Angeklagte nun Angaben zu einer Zeugin machen konnte, die bisher vom Gericht nicht zu ermitteln war.

Das wird nun aber erneut versucht und die Zeugin dann zu einem neuen Termin geladen, der voraussichtlich erst im August diesen Jahren liegen wird.

Der Strafrahmen für sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen liegt je Tat zwischen drei Monaten und fünf Jahren.