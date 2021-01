Wesels Landrat Brohl fordert Schulöffnungen ab Mitte Februar

Wesels Landrat Ingo Brohl vor den Impfkabinen in der Niederrheinhalle in Wesel.

Kreis Wesel Nach der Kritik des Heinsberger Landrats Stephan Pusch setzt sich auch sein Parteikollege Brohl (CDU) aus Wesel für schnelle Schulöffnungen ein.

Nachdem Heinsbergs Landrat Stephan Pusch (CDU) am Donnerstag in einem zwölfminütigen Video sowohl die Impfstrategie der Bundesregierung als auch die Schließung der Schulen scharf kritisiert hatte, äußerte sich am Freitag auch Wesels Landrat Ingo Brohl (CDU) zu den Vorwürfen.

Pusch hatte bemängelt, dass die Bundesregierung bei der Impfstoff-Beschaffung „sehr naiv“ vorgegangen sei. Zudem kritisierte der Heinsberger Landrat die Probleme bei der Terminvergabe für Corona-Impfungen für Menschen ab 80 Jahre. Bürger würden „bitter weinend“ anrufen, weil sie Angst hätten, keinen Termin mehr zu bekommen.

Auch im Servicecenter des Kreises Wesel seien laut Landrat Ingo Brohl in den vergangenen Tagen sehr viele Anrufe eingegangen. „Die Bürgerinnen und Bürger waren enttäuscht und wütend, teilweise auch sehr niedergeschlagen, dass die Terminvergabe durch die Kassenärztliche Vereinigung problematisch und nicht erfolgreich war“, so Brohl.

Der Kreis Wesel habe aber keinen Einfluss auf die Terminvergabe. „Die Probleme wurden durch den Kreis bereits gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein mit dem Ziel, eine Lösung herbeizuführen, angesprochen.“

Wesels Landrat Brohl plädiert für schnelle Schulöffnung

Beim Thema Schulöffnungen schließt sich Brohl den Forderungen seines Parteikollegen an. Pusch hatte auf Facebook eine Öffnung der Schulen ab dem 14. Februar gefordert. Zumindest teilweise müsse Unterricht wieder vor Ort stattfinden, so der Heinsberger Landrat auf Facebook. „Ich sage auch sehr klar, dass Schulen, sei es auch nur im Wechselunterricht, der erste Bereich sein müssen, der geöffnet wird“, sagte Brohl auf NRZ-Anfrage.

Bei der Kritik an der Impfstoff-Beschaffung hielt sich Brohl hingegen bedeckt. „Natürlich habe auch ich eine persönliche Meinung und ich glaube, dass die Landrätinnen und Landräte ähnliche Sichtweisen und Erfahrungen haben.“ Letztendlich würden aber alle Beteiligten – darunter auch die Bundesregierung – versuchen, in der dynamischen Pandemie-Lage die besten Entscheidungen zu treffen. „Auch aus Eigenschutz lenke ich meine Energie daher auf die Dinge, die ich als Landrat selber mit der Kreisverwaltung und den uns unterstützenden Hilfsorganisationen in der Hand habe.“