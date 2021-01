Die Fraktion "Wir für Wesel" sieht an Weseler Schulen digitalen Nachholbedarf.

Bildung WfW kritisiert digitale Ausstattung an Weseler Schulen

Wesel Eltern hätten von fehlenden digitalen Möglichkeiten an einigen Schulen berichtet, schreibt die Fraktion "Wir für Wesel" an die Stadt.

Die Fraktion Wir für Wesel (WfW) kritisiert die "unzureichenden digitalen Möglichkeiten" an einigen Weseler Schulen für den Distanzunterricht. So hätten Eltern berichtet, dass die Schulen offenbar sehr unterschiedlich aufgestellt sind.

Schwachstellen sieht die WfW immer noch sowohl bei der Beschaffung von Endgeräten als auch bei der einheitlichen Softwareversorgung, etwa den Lizenzen für Microsoft Teams. "Es scheint Schulen bzw. Klassen zu geben, die über ein ausreichendes W-Lan verfügen und digitalen Unterricht über Portale wie Microsoft Teams durchführen. Andere Schulen oder Klassen diskutieren wiederum heute noch darüber, ob und wie die notwendigen Lizenzen für Software zur Verfügung gestellt werden können", schreibt die WfW an die Stadtverwaltung. Eltern hätten berichtet, dass W-Lan Netze an verschiedenen Schulen unzureichend funktionieren und immer wieder zusammenbrechen.

Vergleichbare Standards an allen Schulen

Die WfW fordert, dass in allen Schulen ein vergleichbarer Standard eingerichtet wird und dass mit den Netzbetreibern und den Stadtwerken über die kurzfristige Einrichtung eines belastbaren W-Lan Netzes verhandelt wird. Außerdem sollte mit allen Schulen über einer einheitliche Digitalsoftware gesprochen werden. Es könne nicht sein, dass Familien, die zwei Kinder auf verschiedenen Schulen haben, unterschiedliche Programme an verschiedenen Rechnern installieren müssen. Mit den Schulleitern sollte ein Konzept erarbeitet werden, wie Schülern und Lehrern an einem Schultag sowohl Digitalunterricht als auch Präsenzunterricht angeboten werden kann, schreibt die WfW.