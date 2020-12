Vor allem die Bürger in Gahlen sorgen sich um gesundheitliche Schäden nach dem Umweltskandal im Mühlenberg.

Jahresrückblick Wölfe und der Umweltskandal bestimmen 2020 in Schermbeck

Schermbeck In der Gemeinde trat die erwartete klare Wiederwahl von Bürgermeister Mike Rexforth wegen vieler anderer Themen in den Hintergrund.

Januar

NRW-Innenminister Herbert Reul ist zu Gast in Schermbeck: Mit dem Kampf gegen Populismus und Unrecht könne die CDU punkten, sagte nicht nur der Innenminister beim Neujahrsempfang der Schermbecker Christdemokraten vor rund 160 Gästen im Rathaus. Und: Keiner habe das Recht Gewalt anzuwenden, außer der Polizei. Aber wenn keiner die Regeln überwache, gehe es drunter und drüber, warnte Reul. Nur so funktioniere das Zusammenleben.

Hohe Auszeichnung für Eva-Maria Zimprich, der während der Ratssitzung am 30. Januar feierlich die Ehrenamtsmedaille der Gemeinde Schermbeck verliehen wurde. Seit mehr als 30 Jahren gehörte die SPD-Ratsfrau dem Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck an, war dort nicht nur Ideengeberin und Gründungsmitglied.

In der selben Ratssitzung kam das Thema Grundschulen auf die Tagesordnung: Mit 14:7 Stimmen bei zwei Enthaltungen stellte der Rat – wie von der Verwaltung vorgeschlagen – die Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens der Bürgerinitiative „Zwei Grundschulen für Schermbeck“ fest.

Nach fast 49 Jahren im öffentlichen Dienst, davon 38 Jahre für die Gemeinde Schermbeck, geht Herbert Tekaat, der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, mit 65 Jahren in den Ruhestand.

Februar

Wahnsinnig kreative Gruppen präsentieren ihre Kunstwerke beim 18. Schermbecker Schubkarrenrennen auf dem „Schlopiring“, doch das nasskalte Schmuddelwetter macht dabei Teilnehmern wie auch Zuschauern enorm zu schaffen. Alle vier Jahre organisiert die Kolpingfamilie diese ganz besondere Karnevalsveranstaltung. Wochenlang hatten 20 Gruppen gebaut und an ihrer Idee gearbeitet, um mit ihren rasanten Karren für Lacher und Begeisterung zu sorgen. Ihre Kunstwerke stellten die Aufreger im Ort dar – unter anderem die Diskussion ums Tierkrematorium und um die Wölfin Gloria.

März

Nächster Anlauf für ein Bürgerbegehren: Der lautet diesmal: Neubau eines Bildungszentrums mit einer vereinten Grundschule. Manuel Schmidt, Marc Overkämping und Timo Gätzschmann initiierten als Privatpersonen dieses Bürgerbegehren. Die Fragestellung lautet nun: „Sind Sie für den Neubau eines Bildungszentrums an der Weseler Straße/Ecke Waldweg, in dessen Kern eine vereinte fünfzügige Grundschule mit Dreifachfachsporthalle steht?“

April

Die Corona-Krise trifft einige Branchen schwer - beispielsweise Hotels und Restaurants. Das stoppt wegen der Corona-Krise vorerst sein 7,7-Millionen-Ausbauprojekt. Große Ungewissheit herrscht vor, es wurden schon 65 Hochzeitsfeiern abgesagt. „Wir haben überhaupt keinen Horizont, keine Perspektive“, begründet Hotelchef und Geschäftsführer Christopher Klump den Stopp der ambitionierten Erweiterungspläne.

Wölfin Gloria hat bekommen – offenbar handelt es sich bei dem zweiten Wolf, der im Kreis Wesel gesehen wurde, um einen ihrer Brüder. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Lanuv) konnte zwei Proben im Wolfsgebiet Schermbeck einem männlichen Tier zuordnen. Bei den Proben handelt es sich um „Losungen“, also Kot des Tieres, die am 1. und 8. April genommen wurden. Durch genetische Untersuchungen des Forschungsinstituts Senckenberg konnten sie einem Wolf mit der Kennung GW1587m zugeordnet werden. Dieser stammt ebenso wie Wölfin GW954f, der der Landrat den Namen Gloria gegeben hat, aus dem Rudel Schneverdingen in der Lüneburger Heide.

Mai

Eines der urigsten Lokale in der Gemeinde Schermbeck schließt: Im Jahr 2003 wurde das Lokal erstmalig als Café Sub Tilia eröffnet, nach fünf Jahren wieder geschlossen. Eineinhalb Jahre stand es leer, bis das mehr als 150 Jahre alte Schmuckstück zum 1. April 2009 als „“ wieder eröffnet wurde. Inhaberin Anne Thoenes aus Schermbeck hatte bis zuletzt gehofft, dass sich ein Nachfolger findet, der ihre Tenne übernimmt. Leider vergeblich.

Juni

Mit einem Gottesdienst verabschiedete sich von seiner Ludgerus-Gemeinde. Der 68-Jährige blickt auf schöne Jahre in Schermbeck zurück. Am 27. Mai 2007 übernahm er das Amt des Pfarrers in der katholischen Kirchengemeinde als Nachfolger von Pastor Franz-Josef Stenneken. Sein Wunsch Priester zu werden, habe sich über viele Jahre entwickelt, berichtet Honermann, der aus einem Elternhaus stammt, welches eine starke Verbundenheit zu Glaube und Kirche lebte. „Ich hätte gerne noch bis zu seinem 75. Lebensjahr mit ihm zusammen gearbeitet, aber das wollte er nicht“, erklärte Pastor Xavier Muppala.

In Schermbeck gründet sich eine neue Wählergemeinschaft: Zukunft Schermbeck setzt auf mehr Bürger-Mitbestimmung. Thomas Bolte ist Vorsitzender, Erika Rottinghaus seine Vize und Thomas Heiske Kassierer. Als Vorbild gilt ihnen die ehemalige Unabhängige Schermbecker Wählergemeinschaft (USWG), die sich 2014 nach 25 Jahren aufgelöst hatte.

Auf diese Entscheidung haben viele Schermbecker seit Jahren gewartet: Nun ist klar, dass der Vollsortiment-Lebensmittelmarkt in dem geplanten neuen an der Erler Straße ein Rewe-Markt sein wird. In dem neuen Markt, der zu Beginn des Jahres 2023 öffnen soll, werde es etwa 20.000 Artikel geben – 50 bis 60 Mitarbeiter könnten hier einen Job finden. Rewe plant rund 1,5 Millionen Euro in die Ausstattung zu investieren.

Juli

Am 26. Juli stand das fest: Gültig waren 3910 Stimmen, fünf waren ungültig. Die Abstimmung ergab, dass eine deutliche Mehrheit der Schermbecker keinen Neubau eines Bildungszentrums inklusive Grundschule will. 2869 Schermbecker stimmten mit „Nein“, 969 kreuzten bei „Ja“ an.

Parteien und Wählergemeinschaften stellen sich für die Kommunalwahl auf: Die Bürger in Schermbeck haben eine größere Auswahl als bisher, da „Zukunft Schermbeck“ und „Die Partei“ erstmals antreten und es sogar gleich vier Bürgermeisterkandidaten gibt: Neben Amtsinhaber Mike Rexforth (CDU) gehen Stefan Steinkühler (Grüne), Timo Gätzschmann (Die Partei) und Klaus Roth (BfB) ins Rennen.

August

Der hat begonnen: An der Erler Straße werden unter anderem 47 barrierefreie Wohnungen errichtet, zudem entsteht eine Tagespflege mit 14 Plätzen. Bis Mitte 2025 wird es voraussichtlich dauern, bis alle Arbeiten abgeschlossen sind. Dann sind nach den Plänen des Dorstener Architekten Ralf Badura 19,5 Millionen Euro in diesem Projekt verbaut worden.

Die Skepsis bei vielen Schermbecker Politikern gegenüber dem Vorhaben der Weseler Firma Cremare, die in Schermbeck ein Tierkreatorium (auch für Großtiere) errichten möchte, kam in Sitzung des Planungs- und Umweltausschuss erneut deutlich zum Ausdruck. Mit großer Mehrheit – bei zwei Gegenstimmen der Grünen – bestätigte der Ausschuss die ablehnende Stellungnahme zur .

September

Es ist noch nicht ganz zwei Jahre her, da war Schermbeck noch mächtig stolz auf seine Wölfin „Gloria“. Eine erste Version des großen Posters „The Schermbecker“ musste nochmal abgeändert werden – der Grund: Der Wolf fehlte auf dem gezeichneten Bild, das alle Sehenswürdigkeiten der Gemeinde abbilden sollte. Nun gab es eine Kehrtwende: Bürgermeister Mike Rexfoth sowie die größte Partei im Ort, die CDU, erklären unmissverständlich: Gloria ist nun nicht mehr erwünscht! Die Christdemokraten und das Gemeindeoberhaupt sind der Auffassung, „dass ein Zusammenleben mit der Wölfin Gloria in Schermbeck nicht mehr möglich ist“ und setzen sich für eine schnellstmögliche Umsiedlung des „verhaltensauffälligen Tieres“ ein.

Bei der Kommunalwahl am 13. September gibt es in Schermbeck einen klaren Wahlsieger: Mit über 60 Prozent der Stimmen wird Mike Rexforth (CDU) als Bürgermeister bestätigt – Stefan Steinkühler (Grüne) landet mit gut 21 Prozent weit dahinter, aber noch vor Timo Gätzschmann (Die Partei) und Klaus Roth (BfB).

Im Rat verfügt die CDU, die 64,79 Prozent der Stimmen holte, weiterhin quasi über eine absolute Mehrheit. Ein Debakel erlebte die SPD, die auf 9,22 Prozent abstützte und sogar von den Grünen (15,05) und „Die Partei“ (10,34) überholt wurde. Die neue Wählergemeinschaft „Zukunft Schermbeck“ kam auf 3,3 Prozent – das reichte für den Einzug von Thomas Heiske in den Rat.

Große Ehre für eine bescheidende Frau: erhält das Bundesverdienstkreuz für jahrelangen Hilfen in verschiedenen Bereichen. Der stellvertretende Landrat Josef Devers hielt eine bewegende Laudatio auf die engagierte Schermbeckerin und erklärte, diese Ehrung könne Franke als „Ritterschlag“ ansehen. Er bezeichnete die 65-Jährige als „die Mutter Teresa von Schermbeck“.

Oktober

Ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung war in Zusammenhang mit dem Umweltskandal im Gahlener Mühlenberg der . Mehr als ein Jahr untersuchte eine vom Landrat beauftragte Fachfrau der Bezirksregierung diesen Verdacht in der Kreisverwaltung. Anfang Oktober stand das Ergebnis fest: Geklärt werden sollte, ob ein für die Kontrolle zuständiger Mitarbeiter für Gegenleistungen weggeschaut hat: Hat er nicht, teilte Landrat Ansgar Müller mit.

In Schermbeck tritt der neue Verein „Miteinander im kulturellen Wirken“ an die Öffentlichkeit: Entstanden ist er aus der . Gemeinsam wollen die Aktiven zwischen Menschen und verschiedenen Kulturen vermitteln und über bisherige Grenzen hinaus Kontakte schaffen, um so Vorurteile gar nicht erst entstehen zu lassen oder bestehende Vorurteile abzubauen.

November

Kritik an den (CDU) zum Wolf äußert die Initiative „WikiWolves“. „Eine fachlichere Auseinandersetzung hätte dem Landrat besser zu Gesicht gestanden.“ Hintergrund sind Aussagen Brohls zu einer Entnahme - also dem Abschuss – der beiden im Wolfsgebiet Schermbeck ansässigen Wölfe.

Das von NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser 2019 initiierte in Gahlen wird veröffentlicht. Ein zentrales Ergebnis ist, dass die vorhandenen technischen Einrichtungen zur Fassung des Sickerwassers von dem Betreiber der ehemaligen Tongrube (der Hünxer Firma Nottenkämper) nachgebessert werden müssen, um eine Gefährdung für die Oberflächengewässer sicher ausschließen zu können. Auch müssen weitergehende Untersuchungen zum Wasserhaushalt durchgeführt werden, um festzustellen, ob eine Belastung des Grundwassers besteht und um die erforderlichen Maßnahmen und den Umsetzungszeitplan zu konkretisieren. Von allen Seiten gibt es großes Lob für die Arbeit der Gutachter.

Am 17. November verstarb Altbürgermeister , der von November 1994 bis Oktober 2004 das Amt des ersten Bürgers der Gemeinde Schermbeck bekleidete. Von 1984 bis 1994 war der Sozialdemokrat stellvertretender Bürgermeister. Der Dämmerwalder Landwirt, der am 24. August 1942 geboren wurde, war ein Politiker, der sich mit Herzblut für seine Heimat einsetzte und so viele Spuren hinterlässt.

Dezember

Die Emotionen beim Thema Wolf kochen hoch: Wolfsberater zogen bei einem Riss in Gahlen wieder ab, ohne das tote Damwild zu untersuchen. Das Bürgerforum Gahlen zeigte sich empört und kündigte ein Nachspiel an. Vom Lanuv hieß es auf NRZ-Anfrage: „Von den anwesenden Dritten wurde versucht, Fotografien und Videos von den beiden Wolfsberatern gegen deren Willen anzufertigen.“ sei äußerst bedauerlich – vor allem für den betroffenen Tierhalter. Eine mögliche Entschädigung könne so nicht sichergestellt werden.

Was einige Anwohner im Wolfsgebiet Schermbeck schon länger vermutet hatten, ist jetzt Gewissheit: Wölfin Gloria hat Nachwuchs. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz bestätigte Videoaufnahmen, auf denen ein Jungtier zu sehen ist. Damit gilt im Wolfgebiet nun ein Rudel als ansässig.

Nahezu zeitgleich fordert der Rat der Gemeinde Schermbeck mit großer Mehrheit die zuständigen Behörden und das Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz des Landes NRW auf, die Wölfin GW954f zum Problemwolf zu erklären und deren Entnahme anzuordnen. Zur Begründung heißt es: „Die Wölfin ist bei zahlreichen Rissen von Weidetieren identifiziert worden. Auch ordnungsgemäß angelegte und staatlich geförderte Zaunanlagen überwindet sie scheinbar mühelos.“

Noch zwei wichtige Personalien zum Ende des Jahres: Die Leiterin der Schermbecker Grundschule, , wechselt an die Gemeinschaftsgrundschule Lohberg. Bis zum Ende des Schuljahres 2020/21 wird Donald Grüter, Rektor der Ludgerischule in Dingden, mit zehn Stunden nach Schermbeck abgeordnet und kommissarisch die Leitung übernehmen.

Wechsel auch bei der Schermbecker Feuerwehr: Gemeindebrandinspektor wird neuer Leiter der Brandbekämpfer, da Gregor Sebastian wegen eines Dienststellenwechsels das Amt als Feuerwehr-Leiter niedergelegt hatte.