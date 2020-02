Yvonne Willicks empfiehlt im Hamminkeln eine „Plastikdiät“

Prominenz hatten die Landfrauen Wesel-Obrighoven-Lackhausen nach Brünen eingeladen: Yvonne Willicks, den WDR-Zuschauern als Moderatorin von Formaten wie „Servicezeit“ oder „Yvonne Willicks – Der große Haushaltscheck“ bekannt, war Gast in der Gaststätte Hüfing in Brünen.

Um die Eindämmung von Plastikmüll im Haushalt sollte es in erster Linie gehen, wie Elke Schulte, die Vorsitzende der Landfrauen, in ihrer kurzen Begrüßung ankündigte. Doch das Publikum erwartete auch einen Einblick in das abwechslungsreiche Leben von Yvonne Willicks.

Yvonne Willicks engagierte sich im Hausfrauenbund

Die gebürtige Kamp-Lintforterin erzählte zunächst, wie sie zum Fernsehen gekommen ist. Erheiterung löste aus, dass die 50-Jährige, die mit 25 schon dreifache Mutter war, „mit dem Haushalt nicht gut klargekommen“ war, so dass sie sich entschloss, das „Haushalten“ von der Pike auf zu lernen, als wieder einmal das Resultat einer Fensterputzaktion nicht den Erwartungen entsprach. Nachdem sie sich auch im damaligen Hausfrauenbund engagierte und oft als Expertin zu Verbraucherthemen im Fernsehen aufgetreten war, waren die journalistischen Anforderungen schließlich zu ihrem Hauptberuf geworden.

Doch dann ging es zur Sache: Eine „Plastikdiät“ in vielen leicht zu vollziehenden Schritten empfahl Willicks dem zahlreich erschienenen Publikum. Von der Kleidung bis zur Kosmetik gibt es großes Einsparpotenzial: So rät die Expertin, Kleidung nicht immer neu zu kaufen und beim Waschen Wäschebeutel zu benutzen, die das abgeriebene Mikroplastik dem Wasserkreislauf entziehen.

Willicks: Zu viel Plastik in Verpackungen

Das Hauptplastikproblem verursachen jedoch Verpackungen: Neben den bekannten Gurken in Plastikfolie zeigte Yvonne Willicks zum Beispiel bereits gekochte und geschälte Eier – selbstverständlich in reichlich Plastik verpackt.

Überhaupt ist die To-Go-Kultur der 50-Jährigen ein Dorn im Auge. „Muss man wirklich vor die Tür gehen, um seinen Kaffee zu trinken?“, fragte Willicks. Die Verbraucherjournalistin rief die Zuhörer auf, sich an die Hersteller zu wenden und ihnen mitzuteilen, wenn sie Artikel wegen der übermäßigen Verpackung nicht kaufen.

Plastikmüll: Die Politik soll sich nicht wegducken

Aber auch die Politik dürfe sich nicht wegducken, auch wenn der Einfluss der Müll- und Verpackungsindustrie groß ist. „Eigentlich ist Plastik ein toller Werkstoff“, lobt Willicks. So sind zum Beispiel stabile Mehrwegflaschen aus Plastik umweltfreundlicher als Glasflaschen. Lediglich der sinnlose Verbrauch von Kunststoffen, zum Beispiel bei übergroßen Verpackungen, sorgt dafür, dass der Plastikmüll ein ernstzunehmendes Problem für die Umwelt geworden ist.

Tipps für den plastikfreien Einkauf

Tipps, auf die man mit ein bisschen Nachdenken auch selber kommen kann, hatte Yvonne Willicks im Gepäck. Zum Beispiel: Aufschnitt sollten Verbraucher an der Theke kaufen – möglichst am Stück, Obst und Gemüse nach Möglichkeit lose. Und: Nur einkaufen, wenn man eine wiederverwendbare Tasche dabei hat.

Seife lässt sich zum Beispiel als Alternative zum Duschgel benutzen. Mini-Packungen sollten Verbraucher meiden – und natürlich auch keine Produkte kaufen, die in Mini-Portionen in einer großen Packung verpackt sind.