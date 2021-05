Zigarettenautomat in Wesel mit „Polenböllern“ traktiert

Die Polizei sucht Zeugen für die versuchte Automatensprengung in Wesel an der Tiergartenstraße

Wesel. Ein lauter Knall um Mitternacht riss Anwohner der Tiergartenstraße in Wesel aus dem Schlaf. Zwei Männer flohen unerkannt.

Zwei dunkel gekleidete Männer haben am Donnerstag gegen Mitternacht versucht, einen Zigarettenautomaten an der Tiergartenstraße aufzubrechen. Anwohner weckte um diese Zeit ein lauter Knall. Zwei Zeugen sahen zwei, etwa 1,80 Meter große Männer an dem Automaten, die schließlich die Flucht in Richtung Zietenstraße ergriffen.

Automat beschädigt – aber die Zigaretten blieben unerreichbar

Polizeibeamte stellten wenig später fest, dass die Männer versucht hatten, mit zwei sogenannten Polenböllern den Automaten zu sprengen. Zwar ist der Automat stark beschädigt, an die Zigaretten gelangte das Duo jedoch nicht. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Wesel 0281 / 107-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel Hamminkeln Schermbeck