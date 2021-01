Amtliche Übersicht der Radon-Belastung in Balve

GESUNDHEITSVORSORGE Wie Balves CDU-Fraktion der Radon-Gefahr begegnen will

Balve Balve gilt als Radon-Hotspot in NRW. Die CDU-Fraktion begrüßt die Initiative des Landes. Sie will Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung.

Balve. Balve ist nach Angaben des Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) eine von wenigen Kommunen in NRW mit einem besonders hohen Potential an Radon-Vorkommen. Die CDU-Fraktion begrüßt die eingeleiteten Maßnahmen zum Bevölkerungsschutz, wie CDU-Ratsherr und Fraktionssprecher Robin Vorsmann am Freitagmorgen mitteilte.

"Die Aufklärung über den Radon-Maßnahmenplan ist wichtig und wir sollten diese Thematik ernst nehmen", hieß es. Eine transparente Information der Bevölkerung mitsamt einer breiten Öffentlichkeitsarbeit zu natürlichen Radon-Vorkommen sei der "richtige erste Schritt".

Es sei wichtig, weitere Erkenntnisse zu sammeln und vermehrt Messungen vorzunehmen. Vorsmann: "Wir sind sicher, dass Land, Bezirksregierung und Stadt hier eng zusammenarbeiten und die richtigen Schritte einleiten."

Die CDU-Fraktion werde sich dafür einsetzen, "dass in Balve ein engmaschiges Netz aus Messpunkten installiert beziehungsweise durchgeführt wird und möglichst viele kostenlose Innenraum-Messungen in Wohnräumen stattfinden". Darüber hinaus soll nach dem Willen der Union eine Hotline eingerichtet werden, bei der sich die Bürgerinnen und Bürger informieren können.

und nach dem Rauchen die häufigste Ursache von Lungenkrebs. Daher hat die EU 2013 eine Richtlinie erlassen, die unter anderem die Senkung der Belastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durch Radon zum Ziel hat. In deutsches Recht umgesetzt wurde die Euratom-Richtlinie durch ein neues Strahlenschutzgesetz und eine Novelle der Strahlenschutzverordnung, die die gesetzlichen Bestimmungen konkretisiert.

Es gilt ein Referenzwert von 300 Becquerel je Kubikmeter Luft. Bis Ende 2020 hätte das NRW-Gesundheitsministerium bereits Gebiete festlegen müssen, in denen „in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen“ eine Überschreitung dieses Wertes zu erwarten ist. Sie sind alle zehn Jahre zu überprüfen.

