1,2 oder 3: Mia aus Witten rutscht am Samstag im ZDF

Kein anderes Mädchen in Deutschland zischt so schnell durch Schwimmbadrutschen wie Mia Pacha aus Witten. Die 13-Jährige, die 2019 Deutsche Meisterin im Rennrutschen wurde, ist nun in der Kindersendung „1,2 oder 3“ zu sehen. Da gucken wir doch alle gern in die Röhre, am Samstag (6.6.) um 7.55 Uhr im ZDF.

Bei den Dreharbeiten im Kölner Aqualand wird Mia einen Tag lang beim Rutschen gefilmt. Foto: Katharina Pacha

„1,2 oder 3“ ist die Sendung, in der Moderator Elton Kinder zum Quiz bittet. Sie müssen sich im Studio auf die Leuchtplatte mit der richtigen Antwort stellen. Zuhause kann man über eine App mitraten. Das Thema am nächsten Sonntag heißt „Verrückter Wassersport“. Da passt ein Beitrag über die schnelle Mia natürlich perfekt.

Autogramm von Elton ergattert

Das ZDF rief dazu vor einem halben Jahr im Schiller-Gymnasium an. Ob sie einen Kontakt zu der Siebtklässlerin herstellen könnten? Als der Vorschlag zu den Dreharbeiten im Badeanzug kam, hat die 13-Jährige aber lange überlegt. „Das ist ja schon komisch, wenn mich alle im Fernsehen sehen“, sagt sie. Dass sie dann doch zugestimmt hat, bereut sie nicht. Es sei cool gewesen, bei der Aufzeichnung in München eine Führung durch das Fernsehstudio zu bekommen. Und ein Autogramm von Elton hat sie auch ergattert.

Mia Pacha mit Elton, dem Moderator von „1, 2 oder 3“. Foto: Katharina Pacha

Außerdem wurde noch ein Beitrag im Aqualand in Köln gedreht. Auf der Wildwasserrutsche, im „Boomerang“ und auf der Rutsche mit der Zeitmessung. „50 Mal ist Mia die Treppen zu den Rutschen hoch und wieder runter“, erinnert sich Mama Katharina Pacha. Manche Einstellungen wurden zehn Mal wiederholt. Mal stimmte das Licht nicht, dann der Ton, dann hat sie sich versprochen. Es gab sogar ein Drehbuch mit Handlungen und Dialogen.

Wichtigste Aufgabe der 13-Jährigen war es, eine Frage zu stellen, deren Antwort die Kinder in der Sendung später richtig erraten mussten: „Wie rutschen die meisten Frauen bei Wettbewerben?“

Kindersendung läuft seit 1977 Die Sendung „1, 2 oder 3“ läuft seit 1977 – das entspricht 1977 Folgen. Einst wurde sie von Michael Schanze moderiert, inzwischen von Elton. Das Prinzip ist bis heute gleich: Kinder-Teams aus Deutschland, Österreich und einem weiteren Land treten gegeneinander an. Sie müssen Fragen zum Oberthema der Sendung beantworten. Einige Fragen werden durch Experten und Experimente erklärt und veranschaulicht. Bei „1, 2 oder 3“ können die Zuschauer live mitspielen. Die Fragen werden parallel zur Sendung auf dem Smartphone oder Tablet angezeigt. Das funktioniert über die ZDF-tivi-App oder bei 12oder3livedabei.tivi.

Die Kinder entschieden sich übrigens für die Varianten „seitlich“ und „mit dem Kopf voran“. „Im Sitzen“ wählte keiner. Doch dass Frauen in dieser Haltung Wettbewerbe gewinnen, weiß Mia am besten. 23,2 Sekunden für 145 Meter - damit hat die Hevenerin 2019 auf der „Green Mamba“ im Ostseebad Scharbeutz den Deutschen Meistertitel geholt. Sie trägt den Titel auch noch in diesem Jahr, weil die Wettbewerbe wegen Corona ausgesetzt wurden. Sitzend rutschend, den Kopf schön weit nach vorn gestreckt – damit flitzte sie sogar den Kameramännern aus der Linse.

Warum sie sitzend schneller ist als in der Männerhaltung (liegend, leicht seitlich, auf einem Schulterblatt und einer Ferse), weiß sie nicht. Aber dass kein Kind die Frage richtig beantworten konnte, erstaunt sie. „Dabei hängt doch an jeder Rutsche ein Hinweisschild, dass das Rutschen mit dem Kopf voran verboten ist.“