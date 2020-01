Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

140 Teilnehmer haben sich qualifiziert

Von den 925.000 Einwohnern in der Region Westfalen-West haben sich 140 Kinder und Jugendliche für den 57. Regionalwettbewerb qualifiziert. Es gibt mehrere Austragungsorte. Wo welche Instrumentalgruppe gespielt wird, wechselt jedes Jahr. Diesmal hat Witten „Harfe Solo“ zugewiesen bekommen.

An der Wittener Musikschule wird eine große Bandbreite an Instrumenten unterrichtet. Wie Geige, Bratsche, Cello oder Kontrabass bei den Streichern, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Horn, Posaune oder Tuba bei den Bläsern oder Tastinstrumente wie Klavier, Akkordeon oder Keyboard. Größter „Exot“ im Angebot, so Musikschulleiter Michael Eckelt, ist die Oboe.