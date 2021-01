15-Kilometer-Radius: Was das für Witten bedeutet

Witten. Beim Corona-Gipfel ist die Entscheidung gefallen, den Bewegungsradius einzuschränken. Gilt in Witten dann die Stadt- oder Kreisgrenze?

Beim Gipfel am Dienstag (5.5.) haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länder darauf geeinigt, den Bewegungsradius in von Corona besonders betroffenen Gebieten auf 15 Kilometer zu begrenzen. Doch was heißt das für die Menschen in Witten?

Zunächst einmal ändert sich nichts, bestätigt Ingo Niemann, Sprecher des Ennepe-Ruhr-Kreises. Denn der Beschluss sieht eine Einschränkung des Bewegungsradius' auf 15 Kilometer in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 Fällen pro 100.000 Einwohner vor.

Derzeit liegt die Inzidenz in Witten bei 146,86 und kreisweit bei 117,86. Sie ist allerdings in den letzten 24 Stunden gestiegen. "Und es ist davon auszugehen, dass sie weiter steigt", so der Sprecher. Denn noch zeigten die vielen Feiertage keine Auswirkungen auf die Zahl der Infektionen.

+++ Alles rund um Corona in Witten finden Sie in unserem lokalen Newsblog +++

Zur praktischen Umsetzung gebe es derzeit aber keine Informationen. Man wisse beim Kreis nicht einmal, ab wo genau der Radius gelten soll: Gilt er ab der Stadt- oder etwa ab der Kreisgrenze? Das müsse in einer neuen Corona-Schutzverordnung geregelt werden. Die alte ist am 1. Dezember in Kraft getreten und gilt noch bis Sonntag (10.1.). Niemann hofft: "Dann müssten wir mehr erfahren."

In Sachsen gilt die Regelung bereits seit Mitte Dezember. Anwohner dürfen sich dort für Einkäufe oder beim Sport im Freien nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen.

+++ Weitere Nachrichten aus Witten finden Sie hier. +++